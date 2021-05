''Escândalo da desigualdade'', diz a OMS

Na abertura da Assembleia Global da Saúde, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez novo apelo por imunizantes (foto: Christopher Black/OMS/AFP)





O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, classificou, ontem, a distribuição global de vacinas contra o coronavírus como um “escândalo de desigualdade que está perpetuando a pandemia”. Segundo Tedros, 75% dos imunizantes aplicados foram administrados em apenas 10 países. “Não há maneira diplomática de dizer isso: um pequeno grupo de países que fabricam e compram a maioria das vacinas do mundo controla o destino do resto do planeta”, criticou, em discurso durante a abertura da 74ª Assembleia Global de Saúde.





Tedros Adhanom Ghebreyesus pediu esforço global para garantir que 10% da população de cada país tenha sido vacinado contra a COVID-19 até setembro. O apelo foi feito durante a abertura da agência da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele ressaltou que o número de doses já aplicadas seria suficiente para imunizar todos os profissionais de saúde e idosos do mundo, se distribuídas de forma equitativa e voltou a criticar os governos que iniciaram a vacinação de crianças e grupos de baixo risco, o que seria feito “às custas” de pessoas vulneráveis em outras regiões.





De acordo com o diretor-geral, o programa Covax distribuiu 72 milhões de doses de profiláticos a 125 países, mas o volume não é suficiente. “Portanto, hoje estou pedindo aos Estados Membros que apoiem um grande esforço para vacinar pelo menos 10% da população de todos os países até setembro, e um 'impulso até dezembro' para atingir nossa meta de vacinar pelo menos 30% até o final ano”, destacou.





Em apelo a fabricantes, Tedros Adhanom pediu que as farmacêuticas reservem pelo menos 50% das doses produzidas este ano ao Covax. Ele elogiou a proposta de Índia e África do Sul de quebrar patentes de vacinas contra a COVID-19. “Vários fabricantes disseram que têm capacidade para produzir vacinas se as empresas de origem estiverem dispostas a compartilhar licenças, tecnologia e know-how. Acho difícil entender por que isso ainda não aconteceu”, pontuou. Tedros Adhanom revelou ainda que o programa ACT Accelerator, que visa a fomentar a pesquisa sobre a pandemia, precisa de US$ 18,5 bilhões adicionais. Ele agradeceu ao presidente americano, Joe Biden, por reverter a decisão de seu antecessor, Donald Trump, de sair da OMS e também por doar US$ 4 bilhões ao Coxax.





'É guerra'





Para o secretário-geral da ONU, António Guterrez, o mundo está “em guerra” contra a COVID-19. Ele também fez apelo para que a comunidade internacional adote uma lógica bélica para lutar contra a pandemia, que provocou mais de 300 mil mortes na Índia.





“Nós estamos em guerra contra um vírus. Precisamos da lógica e da urgência de uma economia de guerra para aumentar a capacidade de nossas armas”, declarou Guterres em Genebra, no início da principal reunião anual dos países membros da Organização Mundial da Saúde (OMS).





A pandemia causou pelo menos 3.465.398 mortes, número que pode atingir, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) até “cerca de 6 a 8 milhões de mortes” – e infectou 166.741.960 desde o final de 2019, segundo balanço feito ontem pela agência internacional de notícias “AFP”. A pandemia também matou pelo menos 115.000 profissionais de saúde, de acordo com o chefe da OMS.





A China, onde a pandemia começou e que sempre rejeitou categoricamente que o coronavírus pudesse ter escapado de um de seus laboratórios, desmentiu o “The Wall Street Journal”, que afirmou que três pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade que foi o epicentro da epidemia, sofreram de uma doença semelhante à COVID-19 que exigiu tratamento hospitalar em novembro de 2019.





MÁQUINA VIRAL

166.741.960

É o número de infectados no mundo





3.465.398

Total de mortes no planeta