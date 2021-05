Festa clandestina com 150 pessoas é interrompida em Contagem

(foto: Guarda Municipal Contagem/Divulgação)

A Guarda Municipal de Contagem interrompeu, na madrugada deste domingo (23/5), uma festa clandestina com a presença de cerca de 150 pessoas em uma casa às margens da lagoa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A organização da festa foi descoberta na tarde deste sábado (22/5), pelodeda corporação. A guarda contou com o auxílio dapara acessar o local.Lá, chamou a atenção a quantidade de caixas de som. O organizador da festa foi notificado devido à movimentação do local e orientando pela guarda a cancelar a festa.Por volta de 23h, a Guarda retornou ao local e a festa estava ocorrendo com a presença de cerca de 150 pessoas. No folder do evento constava a presença de nove DJs e a venda de ingressos a R$100.Forammais de oito viaturas, em uma açãocom a PM, para embargar a festa e dispersar os participantes.O evento foie o organizador da festa será multado por não tero embargo.