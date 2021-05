Parte do 20° lote de vacinas contra COVID-19 desembarca em BH

MG recebeu, nesta manhã (17/5). doses da AstraZeneca e da CoronaVac. A chegada dos imunizantes da Pfizer está previsto para 18h (foto: Fábio Marchetto / SES-MG)





IFA. A matéria-prima, que é importada da China, deve chegar ao Brasil em 26 de maio. A Fiocruz também depende do insumo para fabricação do produto da AstraZeneca e aguarda um novo carregamento neste sábado (22/5).



Logística De acordo com Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 8,2 mil doses da CoronaVac estão destinadas às pessoas que ainda precisam tomar a dose de reforço. As unidades da AstraZeneca, por sua vez, estão reservadas à aplicação da segunda dose em idosos de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Os produtos da Pfizer estão destinados ao público com comorbidades - grávidas, puéperas (mulheres que deram à luz) e pessoas com deficiências permanentes.

O carregamento segue de confins rumo à Rede de Frio estadual, em Belo Horizonte. De lá, será distribuídos às 28 regionais de saúde. A produção da CoronaVac foi suspensa pelo Instituto Butantan na semana passada por falta do componente. A matéria-prima, que é importada da China, deve chegar ao Brasil em 26 de maio. A Fiocruz também depende do insumo para fabricação do produto da AstraZeneca e aguarda um novo carregamento neste sábado (22/5).





Confira os 20 lotes de vacinas entregues a MG

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa: 426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa: 578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa: 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa: 50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa: 396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021, 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021, e 112.320 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa: 422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 doses da CoronaVac, em 13/5/2021, 101.600 doses da Coronavac, em 14/5/2021

20ª remessa: 435,5 mil da AstraZeneca, 8,2 mil de CoronaVac e 64.350 da Pfizer.

Parte da 20ª remessa de vacinas contra adesembarcou ao fim desta manhã (18/5) no Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte.O governo do estado não especificou o total de unidades entregues, mas informou que as doses são daOxford/Fiocruz e da(Sinovac/Instituto Butantan). Outra carga com imunizantes daestá prevista para chegar ainda nesta terça-feira ao terminal de Confins, às 18h. O lote total é composto de 508.050 frascos - 435,5 mil da AstraZeneca, 8,2 mil de CoronaVac e 64.350 da Pfizer.