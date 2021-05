Prédios de Contagem, na Grande BH, ganham iluminação especial

Teste de iluminação destaca a arquitetura da Casa da Cultura (foto: TransCon/Divulgação) Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terão diante dos olhos um novo cenário urbano, a partir desta terça-feira (18/5), às 17h30, quando passarem pela Rua do Registro e Praça Presidente Tancredo Neves. Os prédios da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira e prefeitura vão ganhar iluminação especial em comemoração ao conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Luz, cor e atenção para garantir segurança, evitar acidentes e salvar vidas. Moradores de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terão diante dos olhos um novo cenário urbano, a partir desta terça-feira (18/5), às 17h30, quando passarem pela Rua do Registro e Praça Presidente Tancredo Neves. Os prédios daNair Mendes Moreira e prefeitura vão ganharespecial emao Maio Amarelo , movimento internacional depara a redução de acidentes de trânsito.





LEIA MAIS 11:55 - 13/05/2021 Maio Amarelo: mês de conscientização para um trânsito mais seguro

18:29 - 03/05/2020 Ações da campanha Maio Amarelo, do Denatran, são transferidas para setembro

09:48 - 29/04/2019 Campanha Maio Amarelo mira na redução de acidentes de trânsito públicos e monumentos de todo o Brasil já receberam a iluminação para marcar a passagem de mais um Maio Amarelo, entre eles o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios e a Catedral de Brasília (DF), o Cristo Luz de Camboriú (SC), o Palácio Rio Branco (AC), o Palácio dos Bandeirantes (SP) e os Arcos da Lapa (RJ). O amarelo, sinal de alerta no trânsito, tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Diversos prédiose monumentos de todo o Brasil já receberam a iluminação para marcar a passagem de mais um Maio Amarelo, entre eles o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios e a Catedral de Brasília (DF), o Cristo Luz de Camboriú (SC), o Palácio Rio Branco (AC), o Palácio dos Bandeirantes (SP) e os Arcos da Lapa (RJ). O amarelo, sinal de alerta no, tem o objetivo de chamar a atenção dapara o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.





Em Contagem, a iluminação é promovida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon). Segundo as autoridades locais, a ação reforçará o tema da campanha do Maio Amarelo 2021: “Respeito e Responsabilidade: Pratique no trânsito”, e mobilizar os diversos setores da sociedade em um debate sobre a segurança viária. Com a intervenção, a Transcon também convida a população a buscar um novo olhar sobre a cidade, baseado no respeito e na convivência democrática.



“Queremos que, durante este mês, a população de Contagem repense o seu olhar sobre o espaço público, que é de todos e, por isso mesmo, deve ser cuidado por todos. As ruas, além de serem locais de tráfego, são também espaços de convivência das pessoas, nos quais o respeito e a responsabilidade são de suma importância”, ressalta o presidente da Transcon, Renato Guimarães Ribeiro.





SEGURANÇA

Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) nomeou o período entre 2011 e 2020 como a Década de Ação para Segurança no Trânsito, com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidentes em 178 países. A OMS estima que se nenhuma atitude for tomada, o número de mortos no trânsito poderá chegar a 2,4 milhões até 2030.





O Brasil ocupa o quinto lugar entre as nações recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntos, esses 10 países são responsáveis por 62% das mortes por acidente de trânsito no mundo.





O objetivo do movimento Maio Amarelo, portanto, é trazer à tona o tema da segurança viária, que precisa de atenção, e estimular a participação da população e das diversas entidades da sociedade na causa.





Casa da Cultura Nair Mendes Moreira em Contagem, iluminada pela campanha Maio Amarelo (foto: TransCon/Divulgação) relevância histórica e simbólica para a cidade e para o estado. Para a intervenção, foram usados 26 refletores LEDs de potência elevada com gelatinas amarelas acopladas aos equipamentos. Segundo a assessoria da Transcon, os prédios que abrigam a Prefeitura de Contagem e a Casa da Cultura Nair Mendes Moreira foram escolhidos para a iluminação do Maio Amarelo por suahistórica e simbólica para a cidade e para o estado. Para a, foram usados 26 refletores LEDs de potência elevada com gelatinas amarelas acopladas aos equipamentos.





O prédio da prefeitura faz parte do Conjunto Arquitetônico da Prefeitura Municipal, junto à Praça Tancredo Neves e à Capela Santa Helena, tombado em 2005. Construído na década de 1950 para abrigar o Seminário São José da Ordem das Carmelitas, a construção passou a sediar a Escola de Engenharia da Fundação da Universidade de Minas Gerais em 1969 e, em 1985, tornou-se sede da Administração Municipal.





A Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, importante patrimônio histórico de Contagem, foi totalmente restaurada e está pronta para reabrir para visitação, assim que as condições sanitárias permitirem. Em 2007, o espaço foi reconhecida pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como o primeiro museu de Contagem. O museu, que abriga documentos sobre a história da cidade, tem acervo próprio e realiza muitas ações voltadas para educação patrimonial.

SERVIÇO

Iluminação especial Maio Amarelo

Abertura: 18/5, às 17h30, na Casa da Cultura (Praça Vereador Josias Belém, 01 - bairro: Sede)

Período da iluminação: 18/05 a 31/05

Locais: Sede da Prefeitura de Contagem e Casa da Cultura Nair Mendes Moreira