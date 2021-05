Ônibus capota na 'Rodovia da Morte' deixando um morto e oito feridos

Ônibus com 14 passageiros tombou deixando um morto e oito feridos (foto: CBMMG)

Trânsito no sentido Ipatinga da BR-381 foi interditado por 3 horas (foto: CBMMG)

Um dos feridos do capotamento, em estado grave, foi levado para o Hospital Margarida, em João Monlevade (foto: CBMMG)

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave, depois que umde viagem da empresa Gontijo capotou na madrugada de domingo (16/05) na BR-381, conhecida como a "", na altura do KM317, em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), unidade de Ipatinga, o ônibus circulava com 13 pessoas e o, seguindo de Governador valadares para Belo Horizonte. Em 4 de dezembro de 2020 um acidente com ônibus na mesma rodovia e município ocorreu a 33 quilômetros, deixando 19 mortos.Por volta das 4h, o veículo teria tombado e capotado. Bombeiros de Itabira e de Ipatinga foram acionados para o socorro. Havia informações de possiveispresas amas, ao chegarem, os militares informaram que os feridos estavam fora do veículo, conscientes e cooperando. Uma pessoa de nome e idade não divulgados tinha morrido.mais grave foi levado de ambulância para o Hospital margarida de João Monlevade, que é referência em casos mais críticos de acidentes na Rodovia da Morte.Os oito demais feridos foram levados para o Hospital São José, em Nova Era. Ainda há trabalhos nas imediações e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e também participou dos trabalhos.De acordo com a PRF, o trânsito precisou ser fechado e continua interrompido no sentido Ipatinga, devido ao ônibus estar impedindo o tráfego e precisar ser removido. A pista em sentido contrário é usada para tráfego nas duas mãos. O engarrafamento é grande.Em 4 de dezembro de 2020, um ônibus de com 48 passageiros caiu de uma altura de 23 metros do viaduto conhecido como "Ponte Torta" , na BR-381, entre as cidades de João Monlevade e Nova Era, deixando 19 mortos e 29 feridos. O veículo de passageiros saiu de Mata Grande (AL) e ia para São Paulo. O proprietárionão tinha autorização para viagens.