Vacinação ampliada em BH

Postos vão aplicar imunizante na população com algum problema de saúde que se cadastrou no site da PBH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou a vacinação contra a COVID-19 para o grupo de pessoas com comorbidades. A partir de hoje, poderão tomar a primeira dose pessoas com comorbidade de 41 a 34 anos completos até 31 de maio. Para se vacinar, é necessário ter preenchido o cadastro no portal até 3 de maio, às 23h59. Quem se cadastrou após a data deve aguardar o próximo chamamento da prefeitura. De acordo com a administração municipal, a vacinação para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h (confira a lista ao lado).





"Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário reunir documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. Esses documentos devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro", informou a prefeitura.





Ainda segundo a administração municipal, todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.





No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações: Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro; apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em Belo Horizonte e ter preenchido o cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio. Além disso, não pode ter recebido vacina contra a COVID ou qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias. Também é necessário que a pessoa não tenha apresentado os sintomas ou ter contraído COVID-19 nos últimos 30 dias.





Cadastro

O cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas está aberto e fechará amanhã, às 23h59. A PBH fará um novo chamamento para a vacinação desse público. Desde o início da vacinação contra COVID-19 para pessoas com comorbidades, na sexta passada, as dúvidas sobre a documentação exigida no posto ainda continuam. Ao longo da semana, estão sendo vacinadas pessoas com deficiência permanente, beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades a partir de 18 anos e demais pessoas de 48 a 59 anos, que possuem doenças listadas como comorbidades. Ontem a imunização se estendeu para a faixa etária de 42 a 47 anos e hoje para 34 a 41 anos.





Reforço

Enquanto em BH a vacinação de pessoas com comorbidade é ampliada, a chegada de mais 101.600 doses da CoronaVac ontem trouxe alívio aos mineiros. Isso porque, segundo o governo de Minas, essa remessa, a 20ª a chegar ao estado, deve ser usada para a aplicação da segunda dose atrasada e ainda nas pessoas que estão em tempo hábil para a vacinação. Em entrevista coletiva nesta semana, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que Minas precisa de 370 mil doses para colocar em dia a vacinação das pessoas que ficaram com a segunda dose em atraso pela falta do imunizante. Muitas prefeituras tiveram que interromper o processo por conta disso.





Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), a planilha de distribuição para todo o estado será anunciada hoje. Esta semana o estado recebeu 422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 da CoronaVac, até quinta-feira. Outras 101.600 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan foram entregues ontem, totalizando 309.400 doses, o que é suficiente para regularizar parte das imunizações incompletas no estado. A prioridade para uso do imunizante desenvolvido na China será a aplicação da segunda dose para pessoas que estão com o esquema vacinal atrasado.





Em Belo Horizonte, são 53.600 pessoas entre 66 e 64 anos aguardando para receber a segunda dose da CoronaVac, que não foi guardada pela prefeitura do município, seguindo a orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI). A segunda dose da vacina do Butantan é aplicada, normalmente, com um intervalo de 28 dias entre doses, porém, a falta de insumos para produção ocasionou um atraso na entrega e, consequentemente, demora na aplicação do imunizante, em pelo menos sete estados brasileiros. Ao todo, Minas Gerais já recebeu 8.762.490 doses em 20 remessas diferentes.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra





Onde se vacinar





Veja os pontos disponíveis com aplicação do imunizante na capital





DRIVE THRU





- BHTRANS - COP (Regional Oeste)

Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis





- Minas Shopping - Doca 3 (Regional Nordeste)

Av. Cristiano Machado, 4.000, União





- Shopping Del Rey

Av. Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras





- Boulevard Shopping (Regional Centro-Sul)

Entrada pelo estacionamento da R. Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia





- Shopping Estação BH (Regional Venda Nova)

Entrada pela Av. Vilarinho (acesso ao G1), Vila Clóris









Nas regionais









REGIONAL BARREIRO





- Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias

Rua Maria Marculina de Souza, 40, Teixeira Dias





- Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa Tirol

Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol





- Centro de Saúde Itaipu

Jatobá Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350, Marilândia





- Centro de Saúde Mangueiras

Rua Chafariz, 4, Petrópolis









REGIONAL CENTRO-SUL





- Centro de Saúde Menino Jesus

Rua Congonhas, 692, Santo Antônio





- Centro de Saúde Santa Lúcia

Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Santa Lúcia





- Centro de Saúde Santa Rita de Cássia

Rua Cristina, 961, São Pedro





- Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Rua Paulino Marques Gontijo, 109, São Lucas





- Centro de Saúde Oswaldo Cruz

R. Uberaba, 2061, Barro Preto





Minas Tênis Clube I (Posto extra)

Rua da Bahia, 2.244, Lourdes





- SMED - Secretaria Municipal de Educação (Posto extra)

Rua Carangola, 288, Santo Antônio









REGIONAL LESTE





- Centro de Saúde Novo Horizonte

Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Taquaril





- Centro de Saúde Pompéia

Rua Leopoldo Gomes, 440, Pompéia





- Centro de Saúde Taquaril

Rua Desembargador Braulio, 2.200, Taquaril





- Centro de Saúde Vera Cruz

Praça Padre Lessa, 36, Vera Cruz









REGIONAL NOROESTE





- Centro de Saúde Coqueiros

Rua Eneida, 1583 – Coqueiros





- Centro de Saúde Ermelinda

Rua Paes de Abreu, 114 – Ermelinda





- Centro de Saúde Jardim Montanhês

Rua Leopoldo Pereira, 407 – Jardim Montanhês





- Centro de Saúde Dom Cabral

Praça da Comunidade, 40 – Dom Cabral





- Centro de Saúde Carlos Prates

Rua Frederico Bracher Junior, 103 – Carlos Prates









REGIONAL NORDESTE





- Centro de Saúde Cidade Ozanan

Rua Dr. Furtado de Menezes, 610, Ipiranga





- Centro de Saúde Nazaré

Rua Cruz de Malta, 73, Nazaré





- Centro de Saúde Gentil Gomes

Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz





- Centro de Saúde Padre Fernando de Melo

Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150, Palmares









REGIONAL NORTE





- Centro de Saúde Lajedo

Rua Julio Ribeiro, 693, Lajedo





- Centro de Saúde Providência

Rua São Sebastião, 30, Providência





- Centro de Saúde Jardim Felicidade

Rua 28, 32, Jardim Felicidade





- Centro de Saúde Jaqueline

Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 (antigo 200)









REGIONAL OESTE





- Centro de Saúde Cabana

Rua Centro Social, 536, Cabana





- Centro de Saúde Palmeiras

Av. Dom João VI 1.821, Palmeiras





- Centro de Saúde Vila Leonina

Praça do Ensino, 240, Alpes





- Centro de Saúde Conjunto Betânia

Rua Onã, 105, Conjunto Betânia





- Centro de Saúde Salgado Filho

Rua Campina Verde, 375, Salgado Filho









REGIONAL PAMPULHA





- Centro de Saúde Itamarati

Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá





- Centro de Saúde São Francisco

Rua Viana do Castelo, 485, São Francisco





- Centro de Saúde Padre Tiago

Avenida João XXIII, 1.233, Manacás





- Centro de Saúde Santa Amélia

Rua Engenheiro Pedro Bax, 220, Santa Amélia









REGIONAL VENDA NOVA





- Centro de Saúde Copacabana

Rua Inglaterra, 940, Copacabana





- Centro de Saúde Serra Verde

Praça Fabrício Soares da Silva, 10 (Rua Guido Leão, 1), Serra Verde





- Centro de Saúde Jardim Leblon

Rua Humberto de Campos, 581, Jardim Leblon





- Centro de Saúde Paraúna

Rua João Ferreira da Silva, 248, Paraúna