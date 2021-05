Veja como será a vacinação de pessoas com comodidades entre 41 e 34 anos

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou a vacinação contra a COVID-19 para o grupo de pessoas com comorbidades. A partir deste sábado (15/5), poderão tomar a primeira dose pessoas com comorbidade decompletos até 31 de maio.Para se vacinar, é necessário ter preenchido o cadastro no portal até 3 de maio, às 23h59. As pessoas que se cadastraram após a data devem aguardar o próximo chamamento da prefeitura.



De acordo com a administração municipal, a vacinação para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.



"Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário reunir documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. Esses documentos devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro", informou a prefeitura.



Ainda segundo a administração municipal, todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis. A lista de comorbidades está disponível neste link.

No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

Onde se vacinar

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro- Apresentar documento de identificação com foto- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte- Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio- Não ter recebido vacina contra a COVID-19- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Drive Thru

BHTRANS - COP (Regional Oeste)

Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis



Minas Shopping - Doca 3 (Regional Nordeste)

Av. Cristiano Machado, 4.000, União



Shopping Del Rey

Av. Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras



Boulevard Shopping (Regional Centro-Sul)

Entrada pelo estacionamento da

R. Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia



Shopping Estação BH (Regional Venda Nova)

Entrada pela Av. Vilarinho (acesso ao G1), Vila Clóris



Regional Barreiro





Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias

Rua Maria Marculina de Souza, 40, Teixeira Dias

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa Tirol

Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

Centro de Saúde Itaipu

Jatobá Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350, Marilândia

Centro de Saúde Mangueiras

Rua Chafariz, 4, Petrópolis



Regional Centro-Sul



Centro de Saúde Menino Jesus

Rua Congonhas, 692, Santo Antônio

Centro de Saúde Santa Lúcia

Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Santa Lúcia

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia

Rua Cristina, 961, São Pedro

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Rua Paulino Marques Gontijo, 109, São Lucas

Centro de Saúde Oswaldo Cruz

R. Uberaba, 2061, Barro Preto

Minas Tênis Clube I (Posto extra)

Rua da Bahia, 2.244, Lourdes

SMED - Secretaria Municipal de Educação (Posto extra)

Rua Carangola, 288, Santo Antônio



Regional Leste



Centro de Saúde Novo Horizonte

Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Taquaril

Centro de Saúde Pompéia

Rua Leopoldo Gomes, 440, Pompéia

Centro de Saúde Taquaril

Rua Desembargador Braulio, 2.200, Taquaril

Centro de Saúde Vera Cruz

Praça Padre Lessa, 36, Vera Cruz



Regional Noroeste



Regional Nordeste



Centro de Saúde Cidade Ozanan

Rua Dr. Furtado de Menezes, 610, Ipiranga

Centro de Saúde Nazaré

Rua Cruz de Malta, 73, Nazaré

Centro de Saúde Gentil Gomes

Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz

Centro de Saúde Padre Fernando de Melo

Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150, Palmares



Regional Norte





Centro de Saúde Lajedo

Rua Julio Ribeiro, 693, Lajedo

Centro de Saúde Providência

Rua São Sebastião, 30, Providência

Centro de Saúde Jardim Felicidade

Rua 28, 32, Jardim Felicidade

Centro de Saúde Jaqueline

Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 (antigo 200)



Regional Oeste



Centro de Saúde Cabana

Rua Centro Social, 536, Cabana

Centro de Saúde Palmeiras

Av. Dom João VI 1.821, Palmeiras

Centro de Saúde Vila Leonina

Praça do Ensino, 240, Alpes

Centro de Saúde Conjunto Betânia

Rua Onã, 105, Conjunto Betânia

Centro de Saúde Salgado Filho

Rua Campina Verde, 375, Salgado Filho



Regional Pampulha





Centro de Saúde Itamarati

Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá

Centro de Saúde São Francisco

Rua Viana do Castelo, 485, São Francisco

Centro de Saúde Padre Tiago

Avenida João XXIII, 1.233, Manacás

Centro de Saúde Santa Amélia

Rua Engenheiro Pedro Bax, 220, Santa Amélia



Regional Venda Nova

Centro de Saúde Copacabana

Rua Inglaterra, 940, Copacabana

Centro de Saúde Serra Verde

Praça Fabrício Soares da Silva, 10 (Rua Guido Leão, 1), Serra Verde

Centro de Saúde Jardim Leblon

Rua Humberto de Campos, 581, Jardim Leblon

Centro de Saúde Paraúna

Rua João Ferreira da Silva, 248, Paraúna





Cadastro

