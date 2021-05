TransCon faz ação educativa no trânsito em Contagem nesta quinta (13/5)

Parte do material de divulgação do movimento 'Maio Amarelo 2021' (foto: TransCon/Reprodução) ação educativa do movimento 'objetivo a conscientização das pessoas para a redução de acidentes de trânsito. O evento acontece das 9h às 11h, na Avenida Babita Camargos, que fica localizada entre a Praça do Trabalhador e a Praça da Cemig em Contagem. A TransCon (Trânsito e Transportes de Contagem) realiza nesta quinta-feira (13/5) umaeducativa do movimento ' Maio Amarelo 2021 ', que tem comoa conscientização das pessoas para adede trânsito. O evento acontece das 9h às 11h, na Avenida Babita Camargos, que fica localizada entre a Praça do Trabalhador e a Praça da Cemig em









Durante todo o mês de maio, a TransCon irá realizar ações que mobilizam e educam a população no trânsito, e estas ações serão realizadas também dentro da Transcon, conscientizando os servidores.



As atividades acontecem nas redes sociais da TransCon e também em diversos pontos da cidade. Estão previstos a exibição online de vídeos, um webinar sobre a segurança no trânsito e a instalação de faixas educativas em todas as regionais. Os servidores da TransCon receberão bottons com frases que estimulam o respeito e a responsabilidade no trânsito e uma cartilha informativa sobre o movimento.

O que é Maio Amarelo?

A iniciativa, criada em 2014, tem como tema 'Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito', e é um movimento que propõe uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil para conscientização da população sobre a segurança no trânsito.



O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em dezembro de 2018, mostra que cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem por ano no trânsito. Naquele ano, tornou-se a oitava causa de óbitos no mundo, sendo o principal motivo das mortes de pessoas com idade entre 5 e 29 anos.





Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Assim, o mês de maio foi escolhido para que o mundo todo possa fazer o balanço de suas ações para reduzir o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito.





A cor amarela foi escolhida para representar o movimento, já que no trânsito representa um sinal de atenção e serve de alerta para algo importante.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra