Morre de COVID matriarca quilombola dos Arturos

Seu Mário e dona Auxiliadora, que morreram vítimas da COVID em um intervalo de seis dias (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação) comunidade quilombola dos Arturos, no Bairro Alvorada, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, sofreu um forte impacto ao receber a notícia do falecimento de Maria Auxiliadora da Luz, 84 anos, na noite de terça-feira (11/5). Ela era a rainha 13 de Maio, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e esposa de Mário Brás da Luz, de 86, falecido há seis dias, na madrugada do dia 7 de maio. Ambos estavam infectados pela COVID-19, internados e intubados no Hospital Santa Helena, de Contagem. quilombola dos, no Bairro Alvorada, emRegião Metropolitana de Belo Horizonte, sofreu um forte impacto ao receber a notícia dode Maria Auxiliadora da Luz, 84 anos, na noite de terça-feira (11/5). Ela era a rainha 13 de Maio, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e esposa de Mário Brás da Luz, de 86, falecido há seis dias, na madrugada do dia 7 de maio. Ambos estavam infectados pelainternados e intubados no Hospital Santa Helena, de Contagem.

A comunidade prepara para a tarde desta quarta-feira (12/5), antes do sepultamento, que acontece às 17h no Parque Renascer, a "descoroação", cerimônia fúnebre de Congado, quando a rainha perde a coroa que ficará a disposição para sucessora, que pode ser filha, neta ou outra pessoa do quilombo.

A filha mais velha do casal, Maria Antônia Vieira, de 64, também encontra-se no CTI do hospital sob intubação há quase um mês, também vítima da COVID. A morte da rainha foi a quinta na comunidade, onde já foram registrados 45 casos do novo coronavírus até o momento.

Neto do casal (que viveu junto por 65 anos), o fisiterapeuta Hiago Daniel Heredia Luz, de 25, coordenador do grupo de combate e prevenção à COVID-19 na comunidade, disse que o casal não chegou a ser vacinado.



"A situação deles era delicada, quando chegou a idade para a imunização, eles apresentavam sintomas gripais e a orientação é que fosse adiada por 30 dias. Quando finalizou o prazo eles ainda apresentavam sintomas, precisavam de um prazo devido a tratamento com antibiótico. Só poderiam tomar a partir de 1º de maio", lamenta.

A filha Maria Antônia chegou a tomar a primeira dose, mas foi internada na mesma semana que eles. Hiago conta que o avô sentiu falta de ar e procurou um médico. "Mas fizeram um teste não indicado e deu falso positivo".



'Seu' Mário voltou para casa e passou a monitorar a oxigenação, já que tinha problemas pulmonares e cardíacos. Três dias depois a avó apresentou sintomas, "não fizeram a testagem e mandaram de volta pra casa sem exame. Ela com sintomas e a filha internada", reclama o neto.

Na sexta-feira, 30 de abril, Mário piorou, uma equipe do SAMU foi chamada e ele foi encaminhado à UPA Petrolândia e depois transferido no mesmo dia para o Hospital Municipal de Contagem. Maria Auxiliadora também apresentou piora do quadro e foi encaminhada para o mesmo hospital. Eles foram transferidos ao mesmo tempo para o Hospital Santa Helena.



"Um não soube do outro. Foi um momento de muita tristeza da família, vendo as duas ambulâncias se deslocando. Nos poucos momentos de lucidez, minha avó perguntava pelo meu avô. Ela nem soube de sua intubação e falecimento", conta o neto.

A vacinação na comunidade dos Arturos teve início no dia 1º de maio. Antes desta data, 41 pessoas apresentaram sitomas e testaram positivo para COVID-19. Outras quatro após o início da imunização. Cinco morreram. Oito pessoas precisaram de internação, sete em UTI e um em observação, de um dia para outro.

Batalha pela vacinação na comunidade quilombola

Profissional de saúde, o neto Hiago faz residência em Datas, cidade próxima a Diamantina e trabalha com equipes de prevenção e combate à COVID-19. Por isso foi indicado pela comunidade dos Arturos para coordenar equipes locais.

"Na verdade a disponibilização de vacinas caminhou a passos lentos. Precisamos de uma articulação nacional pressionando a Advocacia Geral da União (AGU) e o Superior Tribunal Federal (STF) para que comunidades fossem inseridas, na prática, no plano de vacinação até então em teoria", diz Hiago.

Hiago conta que mesmo sem garantia das vacinas, a comunidade promoveu um mutirão para indentificar pessoas com sintoma. Cada um dos oito ramos da família quilombola indicou um líder e criaram uma comissão interna, com ações para enfrentar a COVID.

Com apoio da Secretaria de Saúde de Contagem, a comissão encaminhou todos os sintomáticos às Unidades de Pronto Socorro - UPS mais próximas. "A prefeitura disponibilizou testes, o que nos permitiu rastrear os que apresentaram sintomas, tiveram contatos ou testaram positivo, e passamos a monitorar caso a caso."

A primeira morte aconteceu em janeiro e diante do grande número de casos positivos, a comissão acionou as autoridades de saúde que desinfectaram a comunidade com quaternário de amônia, material específico e distribuíram álcool e máscara a todos os moradores. Foram instaladas placas nas entradas, proibindo a entrada de visitantes, e faixas nas ruas orientando sobre medidas preventivas.

A vacina chegou no dia 1º da abril, quando foram vacinadas 109 pessoas. As demais foram vacinadas 16 dias depois. Um total até agora, segundo Hiago, de 294 imunizados. Todas as doses eram da Astrazeneca.



A comissão de saúde solicitou a prefeitura que disponibilizasse doses da Coronavac para mulheres grávidas e em amamentação. "Havia preocupação sobre notícias de efeitos graves nessas pessoas", explicou o fisioterapeuta.

A comunidade vacinou 20 gestantes e puérperas e 13 já tomaram a segunda dose da CoronaVac. Para os demais quilombolas do município foram disponibilizada 800 doses da Astrazeneca.

Números do vacinômetro da Secretaria de Saúde de Minas Gerais sobre quilombolas: