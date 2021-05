Bebê abandonado teve partes do corpo devoradas por cães em Minas

O crime aconteceu na Zona Rural de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, a 100 quilômetros de Teófilo Otoni (foto: Reprodução Redes Socias) recém-nascido abandonado debaixo de um pé de manga, no Córrego Santa Cruz, Zona Rural de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas. O corpo do bebê foi encontrado em partes. As que não foram encontradas teriam sido devoradas por um cachorro, segundo testemunhas que chamaram a polícia para registrar a ocorrência. Ainda continua envolto em mistério o caso doabandonado debaixo de um pé de manga, no Córrego Santa Cruz, Zona Rural de, no Vale do Jequitinhonha, em Minas. O corpo do bebê foi encontrado em partes. As que não foram encontradas teriam sido devoradas por um cachorro, segundo testemunhas que chamaram a polícia para registrar a ocorrência.



Embora o corpo mutilado tenha sido encontrado no quintal de uma casa do Córrego Santa Cruz, os moradores da comunidade acreditam que pode se tratar de uma desova feita por uma mãe, cuja gravidez era indesejada, ou por uma pessoa que tenha ajudado essa mãe a se livrar do filho. O bebê era um menino.



O delegado de polícia Robert Levy explicou que o médico legista constatou que bebê chegou ao IML aproximadamente 48 horas depois de sua morte, tempo suficiente para gerar gases no pulmão. Isso impossibilita identificar se era um feto abortado ou uma criança que nasceu de parto normal e foi abandonado.



A Polícia Militar de Teófilo Otoni está trabalhando junto com a Polícia Civil para elucidar o caso e pede que a população denuncie. As denúncias podem ser feitas por moradores de Caraí, Ponto dos Volantes, Ponto do Marambaia, cidades e localidades próximas ao local da desova do corpo.



Para denunciar, a pessoa deve informar se tem conhecimento de alguma mulher que estava grávida, nos últimos dias de gestação, e que agora circula sem o bebê por algumas dessas cidades ou comunidades.