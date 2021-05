Idosos de 67 e pessoas com comobirdades de 54 e 53 anos são vacinadas em BH

Centros de saúde e postos drive-thru recebem ambos os grupos para a vacinação desta terça-feira (11/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte, nesta terça-feira (11/5), será voltada para as pessoas com comorbidades que tenham 54 e 53 anos para a primeira dose e, simultaneamente, para os idosos de 67 anos que ainda não receberam a segunda dose da CoronaVac. A campanha decontra aCOVID-19 em Belo Horizonte, nesta terça-feira (11/5), será voltada para as pessoas comque tenham 54 e 53 anos para a primeira dose e, simultaneamente, para osde 67 anos que ainda não receberam a segunda dose da









imunização na cidade. Segundo o Executivo municipal, o chamamento para aplicação de segundas doses de CoronaVac para as demais faixas etárias está condicionado ao recebimento de novos lotes pelo Ministério da Saúde. No último sábado (8/5), uma nova remessa da vacina chegou em Minas Gerais , que agora é usada na ampliação dana cidade. Segundo o Executivo municipal, o chamamento para aplicação de segundas doses de CoronaVac para as demais faixas etárias está condicionado aode novos lotes pelo Ministério da Saúde.





Maria Amelia Palhares, 67, registra o momento que recebe sua segunda dose da vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) protegida com a vacina, reforçou a importância dos cuidados preventivos contra o coronavírus. “Continuar tomando as medidas de preocupação e ficar quietinha em casa”, disse. Maria Amélia Palhares, de 67 anos, chegou cedo ao posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para garantir a etapa final da sua imunidade. Mesmo após sercom a vacina, reforçou a importância dos cuidadoscontra o coronavírus. “Continuar tomando as medidas de preocupação e ficar quietinha em casa”, disse.





Após ser vacinado com a segunda dose do imunizante, o ex-professor da UFMG, Gabriel de Oliveira Ribeiro, 67, disse que a expectativa é que aos poucos consiga retomar a normalidade de antes da pandemia. Mas também ressaltou que vai continuar aderindo às medidas sanitárias recomendadas.





Gabriel de Oliveira Ribeiro, 67, recebe a segunda dose da CoronaVac no posto drive-thru da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) tranquilidade e aos poucos possa voltar a uma vida normal. Tenho tentado levar minhas atividades com certa normalidade dentro de casa", informou o aposentado. “A esperança é de que a gente viva com maise aos poucos possa voltar a uma vida normal. Tenho tentado levar minhas atividades com certa normalidade dentro de casa", informou o





aplicação da primeira dose. A vacinação do grupo de 67 anos acontece em centros de saúde municipais e postos para veículos das 7h30 às 16h30. Os idosos devem levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste ada primeira dose.

Campanha contra a fome e o frio

Doações de alimentos e roupas são recebidas no posto de vacinação instalado no campus Pampulha da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) doações de alimentos perecíveis, leite, fraldas, cobertores e roupas lavadas e em bom estado para colaborar com a rede de cuidados a famílias em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia do coronavírus. Além de ceder espaço para a campanha de vacinação anti-COVID dos belo-horizontinos, a UFMG está recebendode alimentos perecíveis, leite, fraldas, cobertores e roupas lavadas e em bom estado para colaborar com a rede de cuidados a famílias em situação desocial agravada pela pandemia do coronavírus.



O ponto de coleta fica na Unidade Administrativa II, com entrada pela Avenida Abrahão Caram, 763, Bairro São José. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.





De acordo com a univerisade, as contribuições da campanha serão destinadas aos projetos Periferia Viva e Comunidade Viva sem Fome, que beneficiam mais de 150 iniciativas sociais de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Os projetos são coordenados pelo grupo de pesquisa em Comunicação, Mobilização Social e Opinião Pública (Mobiliza/UFMG), que realiza um trabalho de fortalecimento da comunicação e da mobilização de grupos e coletivos de promoção de direitos sociais.

Imunização das pessoas com comorbidades

Também nesta terça-feira (11/5), às pessoas com comorbidades, que estão com 54 e 53 anos, completados até 31 de maio, são vacinados com a primeira dose, das 8h às 16h, em pontos específicos disponibilizados pela prefeitura da capital.





Somente quem se cadastrou no site da PBH até a última segunda-feira (3/5) poderá ser contemplado com a imunidade contra a COVID-19. Além disso, para comprovar a condição clínica, é preciso levar no momento da imunização, laudos médicos, como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. Documento de identificação e comprovante de residência também são pedidos pelo Executivo municipal.





É necessário que a pessoa não tenha desenvolvido sintomas da infecção nos últimos 30 dias e que não tenha tomado vacina para qualquer outra doença nas duas semanas anteriores.