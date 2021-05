Gambás invadem prédio no Buritis

Animal deve ser solto em reserva após ser capturado no bairro, onde moradores também se queixam da invasão de aranhas armadeiras (foto: Redes sociais/Reprodução)

Depois do aparecimento de aranhas gigantes, do gênero Phoneutria, mais conhecido como aranha armadeira, agora foi a vez de dois gambás serem encontrados por uma moradora de um prédio do Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Um dos animais estava morto e o outro foi encontrado acuado na manhã de ontem.

Segundo uma das moradoras do edifício, o Ibama foi acionado e, por sua vez, orientou que ela ligasse para a Polícia Ambiental. Após pouco mais de um hora, uma guarnição compareceu ao prédio e o animal foi resgatado pelos militares. O gambá será encaminhado para um local para se recuperar e depois será solto.

Na última quarta-feira, uma moradora de outro prédio no Buritis encontrou uma aranha “gigante” no banheiro de seu apartamento. Moradores do bairro relatam que vários edifícios têm sido invadidos pelos aracnídeos, alguns do tamanho da mão aberta de um adulto.

Renata Barros, dona do apartamento onde a aranha foi encontrada, mora com o marido Eduardo Barros e as filhas de 1 e 5 anos. Ela conta que se deparou com a aranha no banheiro de casa por volta de 13h. “Tomei um baita susto! Quando vi aquela criatura enorme, do tamanho de uma mão aberta, gritei meu marido. Ele achou que eu estava exagerando, até que viu a cena!”

Ontem ela informou que a dedetização no prédio já está sendo realizada. Para ela, o aparecimento da aranha pode ter ligação com uma construção abandonada que fica próxima ao edifício. “Uma das nossas suspeitas é uma construção abandonada que tem aqui na rua. Além da mata, tem uma construção abandonada há anos. Mandaram fotos do local cheio de lixo, uma sujeira, muito nojento”, afirma.

