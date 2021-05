Temperatura em queda e nevoeiros marcam a manhã desta segunda (10) em Minas

Belo Horizonte amanheceu com céu claro e algumas nuvens, mas o friozinho permanece. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) céu claro com poucas nuvens e chance de chuvas fracas em algumas regiões de Minas Gerais. A umidade do ar se eleva um pouco com a variação na temperatura máxima, mas o clima frio prevalece. Esta segunda-feira (10/5) será decom poucase chance defracas em algumas regiões de Minas Gerais. Ado ar se eleva um pouco com a variação na temperatura máxima, mas o clima frio prevalece.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas Regiões do Jequitinhonha e Vale do Mucuri podem ocorrer chuvas fracas no período da tarde e noite. Já nas regiões Sul, Zona da Mata e Campos das Vertentes o céu fica parcialmente nublado. Na região do Rio Doce ocorreram nevoeiros no início da manhã.

Nas outras áreas o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima registrada no estado foi no município de Monte Verde, no Sul de Minas, com 5,9ºC na madrugada. A máxima prevista é para a região Norte, que poderá chegar a 32ºC.

Mesmo assim, na região do Norte e do Triângulo Mineiro a umidade do ar sobe um pouco e fica em torno de 30% no período de maior aquecimento, dando um pouco mais de alívio aos moradores.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira