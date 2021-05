Reabertura com público ainda pequeno

Feira da Avenida Afonso Pena retomou as atividades depois de quatro meses parada: movimento ficou abaixo do tradicional (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS)

A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, a antiga Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no Centro, voltou a funcionar ontem, Dia das Mães, após quatro meses sem operação. Além dos atrativos gastronômicos e opção de comemorar em família num espaço aberto, o local é a "salvação" para os atrasadinhos que deixaram para comprar os presentes de última hora. A liberação para a volta, baseada nos avanços do processo de flexibilização do comércio, foi anunciada quinta-feira pela prefeitura.Mas a reabertura não atraiu muita gente. Durante todo o dia, o movimento foi considerado fraco, em comparação ao período anterior à pandemia. O anúncio às vésperas da data comemorativa das mães foi foco de reclamação de feirantes e expositores.Abílio Cezar, 76 anos, expositor há 47, considerou que "foi muito em cima", não dando tempo de repor estoques. "Pela data, não espero muito, porque é dia de as famílias ficarem mais em casa."O casal Adalgisa Costa Couto, 64 anos e José Geraldo de Miranda, 58, feirantes há 35 anos, concorda com Abílio. Mesmo dizendo ser "a esperança, a última que morre", eles acreditam que poderiam ter retornado “bem antes” para possibilitar as compras da data festiva.Muito emocionadas, Iolanda Rosa Martins, 59 anos, e a filha, Mariana Rosa Martins, 33, comemoravam o retorno à Avenida Afonso Pena. Mariana postava mensagens no Instagram chamando os amigos e fregueses. "Estamos muito felizes pela retomada. Aqui passei todos os dias das mães, com exceção do ano passado", explica Mariana, que diz ter nascido e crescido praticamente na barraca de acessórios infantis da mãe.O casal Ronaldo Jesus Pereira, 51 anos, bombeiro hidráulico, e Lilian Pereira, de 44 anos, enfermeira, aproveitou a feira, com o filho, também enfermeiro, Guilherme Ronald, 22, para comprar os presentes. "Estamos muito felizes de poder sair, com todos os cuidados necessários, mas era grande a saudade desse passeio matinal", revelou Ronaldo. A mãe de Guilherme disse que recebeu 'de presente' do filho o cartão de crédito para comprar presentes. "Mas ele está de olho", brincou.As primas Amanda Pereira, 27 anos, estudante e Débora Figueiredo, 23, representante comercial chegaram cedo à feira. "Amamos esse lugar. Aqui encontramos coisas exclusivas e vamos levar para nossas mães. Apesar de que Dia das Mães são todos os dias."A feira não funcionava desde 10 de janeiro. É um dos mais importantes eventos comerciais alternativos da capital, recebendo, em média, 80 mil visitantes e emprega mais de 30 mil pessoas, direta e indiretamente, em um domingo comum. Ela responde a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade.A máscara continua obrigatória, como também a higienização com álcool em gel e proibição de provadores. Os comerciantes são responsáveis por direcionar filas e demarcar espaços para evitar aglomerações, observando o distanciamento de dois metros entre as pessoas.