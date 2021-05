Queda de helicóptero é investigada

Comandante da aeronave teve problemas na decolagem em BH (foto: CBMMG/Divulgação)





Um helicóptero com quatro tipulantes caiu, na manhã de ontem, em mata do Parque Aggeo Pio Sobrinho, no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte. A piloto da aeronave e outras três pessoas que estavam a bordo saíram ilesos. As causas da queda serão investigadas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) acionou unidades do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas as ambulâncias foram dispensadas.





Aos bombeiros, a comandante do helicóptero explicou ter tido problemas durante a decolagem. A aeronave, então, acabou arremessada ao solo. A aeronave sairia de BH rumo à Ipatinga, no Vale do Aço, levando outra mulher e dois homens. O acidente acarretou pequeno vazamento de combustível, que foi resolvido por transbordo do tanque.





O tenente do CBMMG Bernardo Amorim, responsável pelos trabalhos de atendimento na mata, informou que a perícia será feita junto à Aeronáutica. “Vão ser tomadas as providências em conjunto com a Aeronáutica para fazer a perícia do acidente, a avaliação das possíveis causas, a remoção da aeronave e a mitigação dos riscos.” (Com Elian Guimarães)