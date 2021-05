Sol e esportes ao ar livre, mas com distanciamento

Área das piscinas do Minas Tênis foi uma das mais frequentadas, sob regras e aferição de temperatura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Após mais de um mês de portas de fechadas, parques públicos, clubes e associações esportivas e de lazer de Belo Horizonte voltaram a funcionar ontem, com o apelo da procura por atividades ao ar livre, reencontro de visitantes e sócios com amigos e familiares, embora obedecendo as restrições previstas nos protocolos de prevenção contra o coronavírus. Foi um alívio para quem sente a exaustão pelo isolamento social. Segundo o presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais (FCEMG), Marcolino de Oliveira Pinto Júnior, esses empreendimentos têm mais de 400 mil associados na cidade.





Marcolino Júnior comemorou a reabertura, ressaltando que o segmento “é um dos que mais oferecem maior segurança para as pessoas. Sempre mativemos aferição de temperatura, álcool em gel espalhado, monitoramento dos associados, além do fato de serem atividades de saúde e ao ar livre”.





Na unidade do Bairro de Lourdes do Minas Tênis Clube (MTC), o dia foi de intensa movimentação. Famílias, grupos de amigos procuravam aproveitar o sol e curtir esportes ao ar livre. O clube manteve a restrição de permanência máxima de 2.500 pessoas. Na entrada, há medição de temperatura. Para assegurar o distanciamento, evitando aglomeração, cartazes e sinalização estão distribuídos por todos os espaços e funcionários orientam frequentadores sobre as medidas sanitárias.





Na quinta-feira passada, quando a reabertura foi anunciada, o presidente do MTC, Ricardo Vieira Santiago, informou que as três unidades do Minas estavam preparadas para receber os associados, com adoção em todas as instalações dos protocolos de bioproteção.





A pedagoga Márcia Vilela, de 48 anos, estava aliviada por poder curtir o sol e a piscina. “Estava ansiosa aguardando a reabertura. Com tudo restrito em BH, a 'cidade que não tem mar, mas tem bar', pra quem não bebe, como eu, os clubes são a melhor opção”, afirma. Ela elogiou a organização na reabertura do Minas Tênis, clube que frequenta desde a infância e onde jogava vôlei.





“É uma extensão da minha casa”, destaca Márcia Vilela. Ela passou a parte da manhã no Minas Tênis até a hora de seguir para o almoço antecipado em homenagem à mãe. “Apenas eu, minha mãe, irmã e meus filhos”, avisou, prometendo retornar ao clube hoje, quando é comemorado o Dia das Mães. “Venho sem medo, porque me respeito e sinto que as pessoas estão conscientes da necessidade de respeito ao próximo. Acho que tudo depende da consciência coletiva, então os clubes não precisarão fechar mais.”





O estudante do ensino médio Artur Curi, de 17, aproveitou a manhã para reunir um pequeno grupo de amigos. “Foi nosso reencontro com o basquete”, contou. Ele disse que observou bem as pessoas mantendo o distanciamento e que o clube sinalizou bem sobre as medidas protetivas contra a COVID-19. Toda a família de Artur frequenta o clube. “Sou a terceira geração”, diz.





Espaço vigiado





Nem todos os parques públicos reabriram ontem. Belo Horizonte conta com 76 empreendimentos espalhados por todas as regionais da cidade. A reabertura será gradual e, em alguns casos, haverá restrições ao funcionamento, com horário e dias de semana específicos. Outros somente atenderão por agendamento. Em 38 parques, as visitações estão liberadas, uma vez que, segundo a Prefeitura de BH, são espaços com menor fluxo, e maioria de visitantes moradores do entorno.





O Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal de BH) ainda não tem previsão para voltar a receber o público. Depois que um gambá infectado com o vírus da raiva foi encontrado no local, todos os gatos que vivem no parque estão sendo vacinados e castrados.



Artur Curi preparou no clube o reencontro da turma de amigos do basquete (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Entre as recomendações do anexo do Decreto municipal 372/2020, que trata da reabertura, os usuários de parques deverão frequentá-los portando máscaras de proteção, as quais poderão ser retiradas durante a ingestão de alimentos e bebidas. Nesses casos, deve-se manter um distanciamento de no mínimo 2 metros de outras pessoas e, assim que for concluída a alimentação, a máscara deverá ser recolocada.





A PBH também recomenda que a população prefira frequentar os parques mais próximos de casa como forma de evitar transitar pela cidade. A comprovação da vacinação contra a febre amarela naqueles parques em que já havia a exigência será mantida e deverá será feita por meio de autodeclaração do visitante no momento do agendamento eletrônico.





Cada visitante deve levar álcool 70%. Serão interditadas edificações e demais equipamentos destinados aos visitantes que dificultem o distanciamento social e a circulação de ar, como centros de informações e de educação ambiental; bibliotecas e coretos. O uso de bebedouros será somente para encher garrafas e copos individuais, sendo vedado o consumo direto em jato inclinado.