Kalil anuncia rumos da flexibilização em BH na pandemia; assista ao vivo

Kalil fala sobre mudanças em BH a partir de sábado (8/5). (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

O Prefeitoe os integrantes do Comitê de Enfrentamento àconcedem entrevista coletiva na Prefeitura de Belo Horizonte, nesta quinta-feira, dia (6/5), sobre a situação da pandemia na capital.A prefeitura deve anunciar novidades relação à liberação do funcionamento de algumas atividades em BH. Continuam fechados desde março, estabelecimentos como cinemas, museus, clubes de lazer, eventos de música e feiras ao ar livre., açougues, padarias e mercearias – que fazem parte das– também não podem funcionar aos domingos. Empresários do setor varejista estão na expectativa de poderem abrir as portas neste domingo (9/5),, considerada melhor data para o comércio.