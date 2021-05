Preso homem que tentou matar vereador de Água Boa a pauladas

Agressor foi levado para a Delegacia de Santa Maria do Suaçuí (foto: PCMG/Divulgação )

Um homem, de 50 anos, que tentou matar um vereador em Água Boa, Anaximandro Rodrigues da Silva (MDB), conhecido como Marquim da Zica, mas que disputou as eleições de 2020 pelo partido Republicanos, e eleito com 201 votos, foi preso nesta quarta-feira (5/5), pela Polícia Civil, que cumpriu mandado de busca, apreensão e prisão temporária. Ele foi preso em Santa Maria do Suaçuí, no Leste de Minas.

As investigações apontaram que o suspeito, que é servidor público concursado da Prefeitura de Água Boa, teria tentado contra a vida da vítima por motivação política. Uma das linhas de investigação indica que o suspeito estaria oferecendo, mediante pagamento de altas quantias, a cabeça de vereadores eleitos a suplentes ao cargo de vereador no município.

O suspeito já estava sendo monitorado pela Polícia Civil, e a ação que resultou na prisão foi realizada em parceria com a Polícia Militar. O indiciado foi ouvido e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A tentativa

O crime ocorreu no dia 24 de março. O vereador havia anunciado a venda de um imóvel e recebeu o telefonema de um homem, que queria ver a casa, no Bairro Vila Esperança. Marcaram então um encontro no local.

Nesse encontro, o autor chegou e foi agredindo o vereador com pauladas na cabeça. A vítima conseguiu reagir, entrando em luta com o agressor e tomou-lhe o bastão que usava para agredir. Ele ainda tentou enforcar o vereador, que reagiu e o agressor fugiu.

Em determinado instante, o agressor se arrependeu ao ver o sangue na cabeça da vítima e o levou até o hospital da cidade. Permaneceu no local durante todo o atendimento. Mas assim que saiu do hospital, fugiu. O vereador contou que, de imediato, não quis fazer queixa do agressor.

No entanto, o fez no dia seguinte e descobriu-se, então, que o agressor já vinha sendo monitorado pela polícia, por ser suspeito de outras agressões e, com base nisso, foi pedida a prisão preventiva.