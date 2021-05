PBH irá reabrir cadastramento para a vacinação de pessoas com comorbidades

Com o recebimento de nova remessa das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer contra a COVID-19, Belo Horizonte começará a imunizar pessoas com comorbidades nesta semana (foto: BH Airport/Divulgação)

Quando começa a vacinação?

Como vai funcionar

Primeira fase





Pessoas com síndrome de Down, independentemente da idade

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos





Segunda fase





Público com idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos





Pessoas com comorbidades

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes





Para que a condição clínica da pessoa seja comprovada, a PBH exigirá no momento da vacinação exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica.



"Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem os emitiu. Informa-se que o cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações falsas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis", informou a prefeitura.





O cadastropara a vacinação contra COVID-19 de pessoas com comorbidades , gestantes e puérperas será reaberto em Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, na tarde desta terça-feira (4/5)."Assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber informações de novas remessas paraesses grupos", informou a pasta.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está realizando, nesta terça-feira, a verificação do cadastro de pessoas com comorbidades realizado até essa segunda-feira (3/5). Além de erros no preenchimento, muitos formulários apresentaramA Secretaria Municipal de Saúde informou que, dentro das 290 mil pessoas com comorbidades em BH, cerca degarantiram o registro, ou seja, apenas 25% fizeram o cadastro.Segundo a secretaria, o dado repassado contempla pessoas na faixa etária de 18 a 59 anos de idade e exclui casos de mais de uma comorbidade em um mesmo indivíduo e pessoas acima de 59 anos."O dado é um número consolidado de todos os grupos contemplados e foi estimado pelo Ministério da Saúde, tendo comoo IBGE e também a Pesquisa Nacional em Saúde/PENSE", informou a pasta.Além disso, para ase puérperas a inscrição é realizada por meio de um formulário específico. Nesse grupo, foram mais de 10 mil inscrições até ontem. "É importante esclarecer que esse é o número geral, sem excluir informações duplicadas, por exemplo", destacou a pasta.Com o recebimento de nova remessa das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer , Belo Horizonte começará, nesta semana, a vacinar pessoas com comorbidades e trabalhadores da saúde acima de 18 anos contra a COVID-19.Aqueles que fazem parte do grupo de risco receberão a primeira dose a partir de sexta-feira (7/5), enquanto profissionais da saúde terão a aplicação efetuada a partir de quarta-feira (5/5).Na capital mineira, as pessoas com comorbidades serão convocadas seguindo critérios de idade, dos mais velhos para os mais jovens. A imunização será dividida em duas etapas, conforme prioridades determinadas no Plano Nacional de Vacinação. Confira: