COVID: 'Leitos estão prontos, falta o principal, médicos', lamenta Fhemig

Hospital Eduardo de Menezes, no Bairro Bom Sucesso, em Belo Horizonte, é uma das unidades de saúde que precisa contratar mais médicos (foto: Leandro Couri/EM D.A Press) Fhemig), segue com editais de contratação emergenciais abertos para 69 vagas temporárias, com início imediato, para alguns dos hospitais que são referência em atendimento aos casos confirmados e suspeitos de COVID-19 em Belo Horizonte. Com dificuldades para ampliar seu quadro de médicos, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (), segue com editais deabertos para 69 vagas temporárias, com início imediato, para alguns dos hospitais que são referência em atendimento aos casos confirmados e suspeitos deem

No Hospital Eduardo de Menezes, as vagas para médicos generalistas serão divididas em seis vagas com carga horária de 12h e remuneração de R$ 3.500 e sete vagas com carga horária de 24h semanais e remuneração de R$ 7 mil. Para médicos especialistas, são 13 vagas para a carga horária de 12h com remuneração de R$ 4.595 e outras 12 para 24h semanais com remuneração de R$ 9 mil, em alguma dessas especialidades médicas: Terapia Intensiva, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral.

Já no Hospital Júlia Kubitschek, são 31 vagas para profissionais médicos. Para os generalistas, são nove vagas para 12h semanais, com remuneração de R$3.500 e outras oito para 24h semanais com remuneração de R$ 7 mil. Para os especialistas, em qualquer área médica, são 10 vagas para 12h semanais, com R$ 4.595 de remuneração, e quatro vagas para 24h semanais, com remuneração de R$ 9 mil.

A Fhemig reforça que as inscrições para as vagas do Hospital Eduardo de Menezes terminam nesta quinta-feira (29/4), mas as inscrições para as vagas no Júlia Kubitschek prosseguem até o dia 3 de maio.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira