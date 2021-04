Transmissão se aproxima da faixa de alerta em BH

Movimento em ponto de ônibus da capital, após reabertura do comércio: fator de transmissão não registra recuos desde 14 de abril (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A transmissão do novo coronavírus aumentou novamente em Belo Horizonte ontem, alcançando uma taxa de 0,98. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas infectadas transmite a doença para outras 98 pessoas, em média. Caso se mantenha a tendência observada nos últimos dias, o índice transmissão por infectado (fator Rt) pode voltar à faixa de alerta, acima de 1, ainda nesta semana. Na segunda-feira, a taxa era de 0,96. O fator Rt não apresenta recuo desde 14 de abril. Os dados são do Boletim de Monitoramento e Assistencial divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde da capital mineira





Por sua vez, tiveram redução em relação ao balanço do dia anterior outros dois indicadores fundamentais para as decisões referentes ao controle da pandemia: as taxas de ocupação de leitos para COVID-19 em enfermarias e nas unidades de terapia intensiva (UTIs) de hospitais públicos e privados. Na terapia intensiva, a ocupação caiu de 81,5% para 80,6% das vagas. Vale destacar que houve melhora até mesmo na situação dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja taxa estava na faixa dos 90% nos últimos três levantamentos. Agora, o índice no SUS é de 86,8%. Apesar de sofrer a quarta queda em sequência, a ocupação de leitos de UTI continua na zona crítica, acima dos 70%. Esse quadro vem sendo mantido desde 25 de fevereiro. No caso da ocupação de leitos de enfermaria, a taxa caiu dos 59,8% registrados na segunda-feira para 59,2% no boletim de ontem. O parâmetro continua na zona de alerta, que fica 50% e 70%.





BH teve mais um dia com um salto de óbitos por COVID-19 bem maior que a média registrada na cidade. A prefeitura registrou mais 43 mortes em decorrência da doença no boletim de ontem. Agora, são 4.185 vidas perdidas no decorrer da pandemia na capital mineira: 961 só em abril – 22,9% do total.





Já o número de casos adicionados no boletim de ontem foi de 1.559. Desde março de 2020, BH computa 173.352 diagnósticos confirmados da doença: além dos pacientes que morreram, são 6.426 pessoas em acompanhamento no momento e 162.741 recuperadas.





Termômetros do coronavírus





Índice de transmissão - 0,98





Ocupação de UTIs COVID-19 - 80,6%





Ocupação de leitos de enfermaria COVID-19 - 59,2%





Casos confirmados - 173.352





Recuperados - 162.741





Pacientes em acompanhamento - 6.426



Mortes - 4.185





Fonte: PBH