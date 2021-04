Plano de distribuição de ivermectina é investigado

O grupo de médicos e outros profissionais de saúde vinha se reunindo em sala cedida por faculdade em Sete Lagoas, que informa não integrar o projeto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Um grupo de médicos e profissionais de saúde de Sete Lagoas, na Região Central do estado, está sendo investigado por pretender implantar um plano de distribuição em massa de ivermectina – medicamento contra verminoses – como profilático de COVID-19 para a população carente, mesmo não havendo comprovação científica de benefícios do remédio para esse uso. Ontem, a 7ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas informou que instaurou um procedimento de apuração do caso.





Na sexta-feira (23/4), o Estado de Minas entrou em contato com um dos médicos do grupo e a reportagem foi informada de que o plano havia sido suspenso. "Não iremos mais fazer a projeto de tratamento imediato", disse. No mesmo dia, a prefeitura da cidade confirmou a existência do projeto, mas disse tratar-se de uma "ação de livre iniciativa de seus participantes". O EM apurou que a execução do projeto ainda não havia começado. O grupo se reunia em um espaço na Rua Major Castanheira, em Sete Lagoas, que pertence ao proprietário da Faculdade Sete Lagoas (Facsete), Ivan Andrade. A reportagem entrou em contato com ele, que confirmou que uma sala havia sido cedida, mas negou fazer parte do projeto.





O secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Flávio Pimenta, esclareceu que se trata de uma ação de livre iniciativa de seus participantes e que participou de uma reunião virtual com alguns integrantes do grupo apenas como convidado, para que fosse informado da iniciativa. O secretário disse ter solicitado que os pacientes tivessem acompanhamento médico e prometido avaliar apoio ao atendimento quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e suporte para as ações.





"Cabe ressaltar que o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde segue o mesmo: cabe a cada médico prescrever o que melhor lhe convém, dentro de seu conhecimento e da situação de cada paciente", informou o órgão, por meio de nota, ainda na sexta-feira.





PELO WHATSAPP Entre os moradores da cidade, circulava uma mensagem sobre o projeto por meio das redes sociais. “Estamos montando um núcleo de atendimento imediato de COVID para atender as pessoas carentes que quiserem e, assim, ajudar a diminuir a contaminação", informava a mensagem. O plano contava com o cadastro de voluntários para a distribuição de medicamentos.





"A princípio, será feita a profilaxia, que será doada, dose para dois meses. E, assim, evitar que as pessoas se contaminem e se, porventura, se contaminarem, serão atendidas gratuitamente pelos médicos voluntários", dizia a mensagem.





O texto informava ainda que seriam necessários 20 mil comprimidos de ivermectina para levar a ação adiante. E ainda que um empresário teria conseguido negociar o medicamento em um laboratório a R$ 0,70 cada comprimido. Em seguida, pedia: "Você poderá nos ajudar com 2.000 comprimidos? Estamos correndo contra o tempo para começar o mais rápido possível".





A mensagem ainda dizia que um dos médicos teria sugerido que a abordagem se restringisse apenas a “distribuir a ivermectina para 2 meses às pessoas acima de 30 anos e não vacinadas". Na mensagem, ainda constava que a divulgação do projeto seria feita pelas mídias sociais e, para agendamento, apenas por meio do WhatsApp. O texto avisava também que todos que receberiam o remédio seriam cadastrados.





O Estado de Minas tomou conhecimento das mensagens na semana passada e, ao conversar com um dos idealizadores, ele informou que o projeto havia sido suspenso por tempo indeterminado.





O MEDICAMENTO

Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma nota desaconselhando o uso da ivermectina por pacientes com COVID-19. A entidade disse que as evidências sobre o papel do medicamento no tratamento da COVID-19 são "inconclusivas" e que o remédio só deve ser usado dentro de estudos clínicos controlados.





A recomendação se aplica a pacientes com COVID-19 em qualquer grau de severidade da doença e agora faz parte das diretrizes da OMS sobre tratamentos para a doença. O painel não analisou a atuação da ivermectina como forma de prevenção à COVID-19 e a OMS informou que esse uso não está listado em suas diretrizes de combate ao coronavírus.





O EM perguntou ao Ministério Público de Minas Gerais se o projeto seria criminoso e quais penalidades esses médicos poderiam sofrer caso seja constatado delito. Entretanto a demanda não foi respondida: "No momento, são essas as informações que dispomos", informou a assessoria de imprensa.