Policiais evitam suicídio em represa no Triângulo Mineiro

Policiais tiraram o equipamento e saltaram na água para resgatar homem, que tentava se matar (foto: PMMG/Divulgação)

Três policiais militares – tenente Clenir, sargento Oliveira e cabo Matheus Lênio –, na noite desse domingo (25/4), um homem de 44 anos que saltou naSão João Paraíso, emOs militares tiraram os equipamentos e pularam na água, para resgatá-lo.





O fato ocorreu por volta das 20h. A Central da PM em Uberlândia recebeu o chamado de uma adolescente dizendo que seuestaria tentando se matar na represa. A viatura seguiu para o local.

Quando os policiais chegaram, havia uma multidão olhando e gritando para que o homem saísse da água.



“O homem se debatia. Emergia e submergia. A visão era pouca, pois era noite. Nós tiramos o equipamento, coletes e armas, pegamos uma câmara de pneu e um dos coletes, saltamos na água e conseguimos resgatar a vítima”, diz o tenente Clemir.

Discussão em casa

Segundo o policial, o homem estava em casa, com a mulher e as filhas. Houve uma discussão e, nervoso, o homem saiu de casa, xingando e dizendo que iria fazer uma besteira.



As filhas do casal resolveram então, segui-lo e viram quando ele saltou na represa. Foi quando elas chamaram a PM.

Uma equipe do Samu compareceu ao local, prestando os primeiros socorros. Em seguida, encaminharam o homem para o Hospital Santo Antônio, onde permanece internado.