Homem morre depois de se afogar em lagoa de Santa Bárbara

Um homem de 45 anos morreu depois de se afogar na lagoa do, em, na região Central de Minas, a 105 quilômetros de Belo Horizonte. O corpo só foina tarde deste domingo (25/4), após intensa busca do Corpo de Bombeiros de Itabira.

Segundo a corporação, a vítima e um amigo estavam acampando no local na noite de sábado (23/4), quando tiveram uma pequena. Logo depois, ele pulou nas águas da lagoa por volta das 21h30 e não foi mais visto. Há a hipótese de ambos terem ingerido bebidas alcoólicas.foi chamado, mas os militares não conseguiram localizar o corpo, em virtude do difícil acesso e da profundidade do lago.Neste domingo, depois de retomada as buscas, a vítima foi encontrada a 10 metros da margem e 5 metros dePoliciais civis estiveram no local para iniciar ae saber a origem do afogamento.