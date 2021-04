Sete Lagoas ainda no limite

Flávio Henrique aprova o atendimento da esposa em hospital em Sete Lagoas, apesar das dificuldades: ''Não teve nenhuma falta de assistência'' (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)





O sistema de saúde da cidade – que enfrentou dificuldades como falta de insumo e medicamentos para o tratamento da COVID-19, como mostrou o Estado de Minas em 11 de março – ainda opera no limite. Ontem, a administração municipal informou que o cenário ainda é complicado. "A situação em relação aos medicamentos necessários para intubação não é nada confortável". Sete Lagoas fecha a semana com 16.869 registros de casos COVID-19 desde o início da pandemia. Ontem, havia 117 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 56 em UTI e 61 em enfermaria. A ocupação de leitos de UTI para pacientes com COVID-19 continua alta: somando-se as unidades do SUS e da rede particular, a taxa é de 101,8%. Se considerar apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 91,1%.





Onofre Nunes é enfermeiro do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato e conta que a movimentação ainda é grande na unidade de saúde. “Assim como em todo o Brasil, estamos trabalhando com quase 100% das ocupações. Mas, neste momento, não faltam insumos”, disse.





Nos últimos 40 dias o município conseguiu adquirir e distribuir 48.573 unidades de sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. Mas, ainda assim, a administração municipal registra demanda "muito alta". "Existe muita insegurança se continuaremos conseguindo adquirir estes medicamentos, mesmo fazendo todos os esforços necessários", informou a prefeitura.





Atualmente, a maior dificuldade tem sido em relação à aquisição dos medicamentos cuja oferta está muito crítica no mercado, como propofol, midazolam e bloqueadores neuromusculares. O município tem lançado mão de todas as alternativas cabíveis, por meio de licitações. Segundo a administração municipal, por vezes, está sendo necessário inclusive o acionamento judicial para que as empresas que possuem contrato cumpram com os prazos de entrega já estabelecidos.





Mesmo com todas as dificuldades, o desmoldador de siderúrgica Flávio Henrique Vieira Silva, de 48 anos, acompanhante da esposa – que já teve COVID-19 e agora enfrenta uma trombose –, afirma que o atendimento ocorre normalmente nas unidades de saúde. "Ela está sendo muito bem atendida no hospital. Não teve nenhuma falta de assistência", afirmou. O enfermeiro Onofre Nunes acredita que houve uma pequena redução nos casos e um pequeno suspiro. Ele disse que está otimista para a melhora da situação decorrente do avanço da vacinação. (LR E LC)