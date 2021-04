Minas recebe lote de 390 mil doses de vacinas

Idosos de 63 anos foram vacinados ontem em Sete Lagoas: avanço da imunização é a aposta para aliviar a pressão no sistema de saúde (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Mais vacinas para os mineiros chegaram ontem na Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que fica no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. São 390.550 doses, destinadas para pessoas de 60 a 65 anos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas. A 14ª remessa contém 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac. De acordo com a secretaria, a data para serem distribuídas para as 28 unidades regionais de saúde (URSs) ainda vai ser definida.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, tinham sido vacinadas até ontem 2.919.813 pessoas em Minas, o que representa 13,71% da população. Deles, 1.175.309 já receberam a injeção de reforço, ou seja, 5,52% da população. Ao todo, o estado recebeu até agora 6.231.880 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Antes desse, o último lote que chegou a Minas continha 701.200 doses e foi entregue na semana passada. A vacinação em Minas está em patamar semelhante à média nacional. No Brasil, até ontem, 27.945.152 haviam recebido pelo menos uma dose de vacina contra a doença, ou seja, 13,2% da população do país.





NA CAPITAL





Neste sábado, a campanha de vacinação prossegue na capital mineira, exclusivamente para profissionais de saúde. Trabalhadores da área acima dos 39 anos devem se dirigir a dos 17 postos de imunização para se proteger. A imunização vai das 7h30 às 15h nos pontos físicos e das 8h às 15h nos drive-thrus. O trabalhador não pode ter tido COVID-19 com início dos sintomas últimos 30 dias nem ter tomado qualquer outra vacina no mesmo período.





Também é preciso ter 39 anos completos até o próximo dia 30 e preenchido o cadastro da prefeitura fechado no último 13. Além, claro, de comprovar que exerce a atividade em equipamentos de saúde de BH. No momento da vacinação, o trabalhador precisa levar documento de identificação com foto.





A prefeitura vai abrir um novo cadastro para os profissionais de saúde na segunda-feira, por meio do seu site oficial. Essa será a última chance do trabalhador da área se tornar apto para receber a vacina contra a COVID-19 dentro do grupo prioritário. O formulário deve ser entregue até quarta-feira (28/4).





Até o momento, BH recebeu 901.410 vacinas, sendo 815.991 já distribuídas. São 691.260 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) e 210.150 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz). No total, 504.643 pessoas receberam a primeira dose e 179.255 a segunda. A prefeitura vacinou, até aqui, 6.802 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas; 101.479 trabalhadores da saúde; 1.413 agentes das forças de segurança pública; e 394.949 idosos acima dos 63.





ESPERANÇA

A chegada de novas doses é bem-vinda por todo lado, e mais ainda em municípios que enfrentam dificuldades no combate à pandemia. É o caso de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, onde o sistema de saúde opera no limite. Até ontem – último balanço divulgado pela administração municipal –, haviam recebido a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 31.997 pessoas, o que corresponde a 13,2% da população. O reforço foi aplicado em 15.120 pessoas (6,3% da população).





Ontem, idosos de 63 anos receberam a 1ª dose da vacina em três locais: no ginásio Dr. Márcio Paulino na Faculdade Santo Agostinho e na Unifem.





"O que temos observado é que as pessoas têm colaborado. A gente tem conseguido atingir uma boa cobertura. Talvez nossa dificuldade seja no lançamento de dados. A vacinação é mais rápida do que os números mostram", disse Fransbel Silva Albuquerque, enfermeira do estado, coordenadora do posto de vacinação no ginásio poliesportivo. (Com LR e LC)