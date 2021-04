Menos internados em BH

Profissionais do Samu transportam paciente de UPA da capital para hospital no Barreiro: taxas de ocupação na rede pública ainda são críticas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 9/4/21)





Belo Horizonte registrou ontem diminuição nos índices de ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) e de enfermaria para COVID-19, conforme boletim da prefeitura. No caso da terapia intensiva, houve uma leve queda de 82% para 81,8%. Já nas unidades clínicas, a diminuição foi de 59,9% para 58,6%. Ainda assim, as duas estatísticas permanecem nas mesmas zonas de risco do boletim de quinta-feira – enfermarias na fase de alerta e UTIs no estágio crítico da escala de risco. A preocupação paira sobre os leitos de UTI da rede pública, com ocupação de 90,9%. Das 570 vagas na rede, apenas 52 não estão sendo usadas por pacientes. Ontem, a capital registrou a terceira morte de criança em decorrência da doença pandêmica.





E todo o cuidado é pouco. O número médio de transmissão por infectado subiu para 0,93. Foi uma leve alta, já que o chamado fator Rt estava em 0,92 no balanço anterior e continua na fase controlada da escala de risco, abaixo de 1.Por outro lado, a flexibilização do comércio iniciada na quinta-feira chama a atenção para a possibilidade de aumento nesse parâmetro nas próximas semanas. Por isso, a orientação continua a mesma: se sua saída não for essencial, fique em casa. Como o EM mostrou, duas semanas depois de oito das 14 reaberturas promovidas pela prefeitura desde agosto do ano passado houve crescimento da estatística. Nas duas semelhantes à atual, nas quais houve flexibilização do comércio em geral, o Rt disparou logo em seguida.





Belo Horizonte registrou a morte de mais uma criança por causa da COVID-19 ontem. A vítima tinha entre 1 e 4 anos e algum fator de risco ligado à doença. O boletim epidemiológico, no entanto, não informa o sexo, a comorbidade nem a idade exata da criança. Ontem, o balanço da prefeitura registrou mais 69 óbitos pela doença. Com mais esses, a cidade soma 4.105 no total.





O balanço da prefeitura não detalha qual variante causou a morte da criança, mas pesquisadores e profissionais de saúde têm observado uma mudança no perfil das vítimas da COVID-19 com o surgimento das novas cepas, com os jovens mais vitimados.





No início de março, em entrevista coletiva, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) chamou atenção para esse fato. “Não estamos mais falando de jovens de 40 anos, 30 ou 35 não. São crianças internadas. Nós mudamos de patamar. A morte de 95, 98 ou 99, por mais que doa na família, não é a morte de 40, de 30, de 3 ou de 2 anos”, disse.





Essa foi a terceira vida de criança com idade entre 1 e 4 anos perdida para o COVID-19 em BH. A prefeitura também já computou uma morte entre 10 e 14, outra entre 15 e 19, além 94 na vai etária entre 20 a 39 anos e 616 no intervalo entre 40 e 59. A maioria dos óbitos ainda é computada entre os que têm 60 anos ou mais: 3.390, número que equivale a 82,57% do total. Nesse último boletim, Belo Horizonte confirma 169.676 casos de COVID-19. Além dos 4.105 pacientes que morreram, o número inclui 5.925 que continuam em acompanhamento e 159.646 que já se recuperaram da doença.