Pais temem que crianças não consigam respeitar regras de distanciamento

Sofia Carbonara, com a filha Olívia, acredita que as crianças não vão conseguir seguir protocolos (foto: Fotos: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Aprovado pelo movimento Pais pela educação e pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG), o retorno das crianças até 5 anos gera temor entre parcela dos pais. “A gente está há mais de um ano fechado. Então, com certeza tivemos tempo suficiente para essa preparação”, afirmou a representante do grupo de pais do movimento, Sheila Freire. Ela destaca que as famílias devem acompanhar o processo de retorno e avaliar se os protocolos estão sendo seguidos corretamente. “Cabe a cada escola apresentar os preparativos para ver se estão aptas ou não”, argumenta.

Fase mais grave da pandemia preocupa Ana Paula Amaral, que não quere o filho na escola todo dia

Em relação às escolas públicas, ela destaca a vistoria realizada pelo Ministério Público. “Estamos entendendo que as escolas públicas estão preparadas para reabrir, assim como as particulares”, avaliou. O grupo Pais pela Educação realizou protestos reivindicando a reabertura das escolas.

A presidente do SinepMG, Zuleica Reis, destacou que Belo Horizonte era a única capital da Região Sudeste em que as aulas presenciais ainda não tinham sido retomadas. “Diversos países e cidades brasileiras retornaram às aulas presenciais, seja no ano de 2020 ou mesmo em 2021. Na Região Sudeste, Belo Horizonte é a única capital que não retornou em nenhum momento, desde março de 2020.”

Ela observa que há danos provocados pela falta do convívio presencial das crianças. “A falta da escola cria um prejuízo inestimável no desenvolvimento cognitivo e motor de crianças, principalmente as mais novas. Educação é essencial, deve ser a primeira a abrir e a última a fechar na pandemia”, diz.

Contudo, sem garantias de que o ambiente escolar será seguro contra a transmissão da COVID-19, o alto número de casos de contaminação na capital mineira contribui para que algumas famílias belo-horizontinas ainda prefiram deixar os filhos em casa a arriscar uma possível infecção.

Logo no começo da pandemia, Sofia Carbonara preferiu retirar a filha Olívia, de 3 anos, da creche onde ela estudava por medo do vírus. Após deixar o trabalho como manicure para criar sua própria loja de doces e conseguir cuidar da filha em casa, ela teve que se reinventar para conseguir conciliar a vida profissional com os compromissos como mãe.

Mesmo com todas as dificuldades para gerenciar os deveres de sua rotina com a supervisão da filha, a microempreendedora disse que não vai deixar que Olívia volte para a creche neste mês. Para ela, a reabertura das escolas neste momento é definida com uma palavra: precipitada. “Eu entendo que muitas mães e pais estão com dificuldades e precisam trabalhar, mas acaba que isso coloca a vida da criança e das pessoas que moram em casa em risco. A criança não vai saber respeitar o distanciamento e máscaras”, afirma.

Ana Paula Amaral é confeiteira e mãe de dois filhos. Um tem apenas 2 anos, e o outro completou 17 anos este ano. Após o agravamento de casos em Belo Horizonte, Murilo, o mais novo da família, passou a ter aulas on-line. O medo, neste momento, se sobressai sob a vontade que o filho volte ao ambiente escolar. “No começo da pandemia, ficamos muito revoltados com o fechamento porque tinha que trabalhar com menino dentro de casa. Mas, hoje, que vemos a situação de piora do vírus, dá medo. Eu prefiro que, se for voltar que seja intercalado, não precisa da criança ir à escola todos os dias”, confessa Ana Paula Amaral. (com MMC)





* Estagiária sob supervisão da sueditora Marta Vieira