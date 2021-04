Impasses dificultam reabertura das escolas infantis em BH

Claudia Felga, diretora de escola no Bairro Sion, preparou protocolos, mas pede checagem de temperatura e sintomas também em casa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



O anúncio da retomada, na próxima segunda-feira, das aulas presenciais para crianças de zero a cinco anos em Belo Horizote não pegou as instituições particulares de surpresa. Escolas ouvidas pelo Estado de Minas garantem estar preparadas, após ter adotado protocolos que começaram a ser elaborados no ano passado. de acordo com autoridades de saúde e experiências de outros países nos quais houve controle da pandemia da COVID-19. No entanto, na rede municipal, já foi criado impasse. Os professores decretaram uma espécie de “greve sanitária”, ou seja, não voltarão às escolas, continuando o trabalho remoto, decisão aprovada, ontem, em assembleia virtual da categoria. Entre os pais, ainda há muitas dúvidas e diferentes posicionamentos sobre a decisão de mandar ou não os filhos para as salas de aula.

Proposta com regras sanitárias para as escolas foi elaborada pela Prefeitura de BH e está disponível desde novembro de 2020, com atualização feita em 17 de fevereiro. As dependências do Coleguium Rede de Ensino estão prontas, como assegura a diretora-geral da instituição, Daniele Passagli. “Para receber as crianças, nos nossos prédios, estamos nos preparando desde o ano passado.” As principais medidas são o distanciamento físico, a sanitização, a higienização e o monitoramento das crianças. A escola optou por horário diferenciado para a realização das atividades pelas turmas, entre outras medidas, como uso de máscaras.

A chegada das crianças é um ponto de atenção. No Coleguium, haverá aferição de monitoramento da temperatura e um monitoramento constante dos alunos para identificar os que possam ter possíveis sintomas da doença respiratória, como febre. A aferição de temperatura também será realizada no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Em todas as dependências da escola, o uso de máscaras por professores e funcionários é obrigatório. Nas duas instituições, crianças menores que fazem uso de chupeta não precisarão usar a máscara.

O recreio também muda. O momento de lazer será garantido em locais e horários diferentes para as turas e elas não terão acesso a brinquedos durante esse tempo. “A diretriz é vamos fazer as crianças se integrarem e divertirem nesse momento, reaprender convívio escolar, mas buscando brincadeiras e atividades que prezam por distanciamento social e físico”, diz a diretora do Colleguium.

Outra orientação é limitar a circulação das pessoas nos ambientes da escola. As regras valem tanto para funcionários quanto para pais de alunos. “Vamos pedir aos pais que não entrem dentro das unidades escolares para que a gente minimize a contaminação dos ambientes e a circulação. As salas foram reorganizadas com distanciamentos propostos”, observa Daniele Passagli.

A diretora do Coleguium pede que as famílias enviem os lanches seguindo as diretrizes alimentares da escola, embalados de forma prática e segura para que a criança faça alimentação dentro da sala. No Sagrado Coração de Jesus, o lanche será também realizado dentro da sala de aula e com a comida levada pela a criança. Depois de lanchar, os alunos vão trocar a máscara com a supervisão de um adulto. O colégio informou ainda que fará a retomada gradual das turmas de educação infantil e trabalhará de forma híbrida para atender a demanda de cada família.





Cuidado pedagógico Nas instituições de ensino que se dedicam apenas ao ensino infantil os protocolos estão prontos. Na Escola Infantil Vila da Criança, localizada no Bairro Sion, a diretora Cláudia Felga pede que a família faça um check list: aferir a temperatura da criança, verificar se há sintomas de gripe, como nariz escorrendo. A escola pediu aos pais para vacinarem os filhos contra a gripe, como forma de eliminar a confusão com sintomas de COVID-19.

Foi definida escalonamento na entrada das turmas, com diferença de 10 minutos entre as chegadas. “O objetivo é que as turmas não se encontrem e não haja aglomeração da escola”, diz Cláudia Felga. A família terá à disposição aplicativo para saber o momento de buscar os filhos na saída, medida também para evitar aglomeração.

Na chegada à escola, será realizada outra medição de temperatura. Álcool e os tapetes sanitizantes estarão disponíveis. A orientação é de que a criança use chinelo até a chegada à institutição e tênis dentro da escola. Nas salas de aulas, a recomendação é de uso de meias antiderrapantes. O material será de uso individual.

Foram retirados brinquedos de papelão, madeira e outros materiais que não podem ser higienizados. As crianças serão organizadas em pequenos grupos, como se fossem bolhas. Aquelas da mesma família ficarão juntas e os professores vão evitar o contato com os outros grupos. Será reduzido o trânsito interno na escola, cujo pisto foi demarcadado para manutanção do distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

Além das preocupações sanitárias, há ainda cuidados pedagógicos para recepcionar as crianças e fazer a readaptação ao ambiente escolar com novas regras. Um ponto de atenção é o processo de acolhimento de crianças e famílias. No Coleguium, haverá atenção para controlar o desejo de interação entre as crianças e preocupação com aquelas que sofreram perdas nas famílias em razão da COVID-19.

A diretora de Relações Institucionais das unidades do Colégio Santo Agostinho, Aleluia Heringer, informou que o retorno das crianças é uma decisão de cada família. “O colégio está estruturado para continuar oferecendo a modalidade exclusivamente remota aos que compõem o chamado grupo de risco e para as famílias que ainda não se sintam confortáveis para um retorno presencial”, disse.

Aleluia Heringer disse ainda que, nos municípios de Nova Lima e Contagem, a instiuição está em contato com os órgãos competentes, mas, no momento, ainda não há indicação de retorno das aulas presenciais. As famílias serão orientadas tão logo a Instituição tenha mais informações.





PROTOCOLOS





Orientações sobre medidas sanitárias já publicadas pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte





» As salas devem ter entre cinco e seis alunos e o distanciamento deve ser de 2 metros

» Aferir temperatura antes da entrada na escola

» Uso de tapete higienizante

» Disponibilizar pias, bebedouros e dispenser de álcool em gel e sabão líquido de acordo com protocolo

» Todas as salas devem ter kit disponível com máscara e álcool em gel

» O lanche será servido dentro da sala pra não haver aglomerações

» O tempo máximo de permanência da criança na escola será de 4h30

» Implantar fluxos de deslocamento fracionado, para evitar aglomerações e filas nos portões

» Proibida a entrada de adultos acompanhando os alunos

» Adotar escalonamento das aulas por dia da semana

» Uso obrigatório de máscaras de proteção durante todo o tempo e orientação para que o equipamento seja colocado pelo aluno imediatamente após vestir o uniforme da escola

» Troca da máscara a cada quatro horas

» Reforço da higienização de todos os ambientes