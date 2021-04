Produtor musical é morto a tiros por vizinhos em Santa Luzia

Um produtor musical foi morto a tiros por um homem que mora em uma residência de frente à casa dele, neste domingo (18/4) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Paulo Henrique Garcia Castro, conhecido como PH Castro, tinha 32 anos e trabalhava com artistas do cenário musical mineiro, como os sertanejos Rick e Nogueira e Davi Ferraz.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido com disparos de uma arma de fogo no ombro, abdômen e virilha.Parentes e moradores da vizinhança do Bairro Frimisa, que estavam no local no momento do crime, socorreram o produtor e o levaram para atendimento emergencial na UPA Central de Santa Luzia. Porém, PH Castro faleceu na unidade de saúde.