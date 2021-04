PM encerra festa de aniversário com 80 pessoas em chácara no interior de MG

Organizador da festa foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (foto: Google Street View/Reprodução) festa de aniversário com 80 pessoas foi encerada pela Polícia Militar (PM) durante o fim de semana, no município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Foram denúncias da aglomeração que levaram os militares até o local onde acontecia a comemoração. Umade aniversário com 80 pessoas foipela(PM) durante o fim de semana, no município de, no Alto Paranaíba. Foram denúncias daque levaram os militares até o local onde acontecia a comemoração.









A festa foi promovida em uma chácara, às margens da Estrada de Alagoas. Além da PM, estiveram no local fiscais municipais que trabalhavam no plantão contra COVID-19. Os servidores também receberam denúncias do evento e lavraram um auto de infração contra o organizador.





O aniversariante foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde foi notificado pela Vigilância Sanitária. O proprietário da chácara também será notificado pela liberação indevida de uso do local.





Atualmente Patos de Minas tem 70% dos leitos de UTI ocupados e 392 mores confirmadas por infecção de covonavírus, além de 12.830 casos da doença desde o início da pandemia.