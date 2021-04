Doses de vacina contra COVID-19 são roubadas em posto de saúde de Minas

Posto do programa de estratégia da família, no Bairro Independência, em Montes Claros (foto: Prefeitura de Montes Claros/Divulgação) vacinas contra a COVID-19 foi roubada do posto do Saúde do Bairro Independência, em Montes Claros, no Norte de Minas, neste fim de semana. De acordo com informações iniciais da Secretaria de Saúde do município, teriam sido furtados 29 frascos com doses. Ainda não foi divulgado qual seria o imunizante, da Astrazênica ou Coronavac. Uma quantidade decontra afoidodo Saúde do Bairro Independência, em, no Norte de Minas, neste fim de semana. De acordo com informações iniciais da Secretaria de Saúde do município, teriam sido furtados 29 frascos com doses. Ainda não foi divulgado qual seria o imunizante, da Astrazênica ou Coronavac.

A secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta, também se deslocou para o posto de saúde do Bairro Independência, área populosa da cidade, situada região Norte do município.

De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, Montes Claros já recebeu o total de 89.968 doses de vacina contra a COVID-19.



Até agora, segundo os dados da secretaria, 44.445 pessoas já receberam a aplicação da primeira dose. Outras 13.864 pessoas receberam também a segunda dose do imunizante.