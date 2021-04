COVID-19: prefeito de Poços de Caldas é flagrado sem máscara em bar

Prefeito de Poços de Caldas é flagrado em bar com pessoas aglomeradas (foto: Reprodução Redes Sociais)

Imagens que mostram o prefeito de Poços de Caldas, no Sul de Minas, aglomerado em bar com pessoas sem máscara repercutiram nas redes sociais. O estabelecimento foi multado em mais de R$ 6 mil por desrespeitar as regras de prevenção ao novo coronavírus.





O vídeo que foi compartilhado em redes sociais mostra o prefeito Sérgio Azevedo em um bar da cidade, acompanhado de outras pessoas sem máscara e consumindo alimentos e bebidas em pé. O caso teria ocorrido nesse sábado (17/04). “Que farra, hein, prefeito? Sem vacina. Não tem vacina na cidade. Farmácia fechada”, disse na gravação o homem que filmou a cena.





Um novo decreto foi publicado depois que o governo estadual autorizou o Sul de Minas avançar para a onda vermelha do Programa Minas Consciente. O documento restringe o consumo de bebida alcóolica e alimentos fora das mesas dos estabelecimentos.





O Estado de Minas procurou a prefeitura para saber detalhes do caso, mas assessoria de imprensa apenas informou que o estabelecimento foi multado por desrespeito ao decreto municipal.





“O estabelecimento foi autuado pela fiscalização em razão do consumo fora das mesas e da presença de pessoas em pé, sem máscara, em desconformidade com as determinações da resolução número 42/2021”, confirmou a prefeitura.