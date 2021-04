Sabará avança à onda vermelha, mas segue com restrições

A onda vermelha permite o funcionamento do comércio não essencial, porém com o distanciamento maior entre os clientes. (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação)

Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) passou à onda vermelha do Programa Minas Consciente, do governo do Estado e a partir desta sábado (17/4) o comércio não essencial voltará a funcionar. Porém, algumas restrições ainda serão necessárias neste momento para a contenção da COVID-19 e a cidade segue com a proibição da venda de bebidas alcoólicas para o consumo no local ou em qualquer espaço público.



Segundo o Decreto Municipal Nº 341/2021, publicado nesta sexta-feira (16/4), permanecem proibidas as festas e os eventos, públicos ou privados, com qualquer quantidade de pessoas. O decreto manteve a proibição da venda de bebidas alcoólicas para o consumo no local, bem como o consumo de bebida alcoólica também em espaços públicos.



A prefeitura reforça ainda a necessidade de se manter todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus. A vacinação continua avançando em todo o município, mas é preciso continuar com o uso de máscaras cobrindo o nariz e a boca, a higienização das mãos e o distanciamento social.



Além disso, a onda vermelha flexibiliza o funcionamento do comércio, mas exige medidas de segurança mais rígidas dentro do estabelecimento como o limite de um cliente para cada 10 metros quadrados.



O decreto não faz menção a cultos religiosos, porém, segundo a prefeitura de Sabará, por meio de sua assessoria de imprensa, devido à situação da pandemia da COVID-19 ainda ser considerada crítica, o Comitê Municipal de Enfrentamento não recomenda a realização das celebrações de nenhuma religião. A Arquidiocese de BH recomendou que as igrejas católicas de Sabará não realizem reuniões presenciais.