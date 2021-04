(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O comitê de especialistas que assessora o prefeito Alexandre Kalil (PSD) na gestão da pandemia em Belo Horizonte se reúne, nesta quarta-feira (14/04), para decidir sobre os próximos passos na capital. O Estado de Minas ouviu os três infectologistas do comitê, Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás.

De acordo com eles, a decisão será tomada depois de o comitê avaliar e discutir sobre os indicadores. "O que importa é a decisão colegiada, a qual é fruto de discussões que teremos a tarde, à luz dos dados que serão ainda analisados", afirma Carlos Starling.



O mesmo ponto de vista é defendido por Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, e Unaí Tupinambás, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No entanto, pelo menos dois dos três especialistas devem defender a manutenção das medidas restritivas. Estevão Urbano avalia que é preciso seguir com medidas mais restrititvas por um tempo maior. A mesma posição deve ser adotada por Unaí. "A situação ainda é muito complicada. O Brasil bateu ontem mais de 89 mil casos", diz.

Ele destaca que BH tem conseguido reduzir os indicadores, queda na transmissão, mas o cenário ainda é muito difícil."Se a gente estava lá atrás numa situação caótica, hoje é uma crise administrável. Nós estamos ainda num patamar muito alto de transmissão. A nossa média de mortes, infelizmente, está 50% mais alta do que no pico do ano passado", alerta.

Unaí defende que deve-se esperar mais um pouco a situação ficar mais controlada, ter um nível maior de imunização da população, para pensar em flexibilizar. Ele lembra também que se aproxima o inverno, época que requer mais atenção por causa de doenças respiratórias. Carlos Starling não adiantou qual será sua posição. O comitê também é integrado pelo secretário de Saúde Jackson Machado.

O comitê vai ponderar propostas muito distintas em relação às medidas de isolamento. De um lado, a comissão executiva do PT na Câmara Municipal pediu que o prefeito decrete o lockdown. Na ponta oposta, lojistas pedem a reabertura do comércio.

Desde que adotou medidas mais rígidas, entre elas o fechamento do comércio não essencial, BH vem apresentando melhora nos indicadores. O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (13/04) indicava que apenas o índice de ocupação de leitos de UTI COVID-19 estava no vermelho, com 86,1%.

A ocupação de leitos de enfermaria caiu para 68,4%, na faixa amarela, e a transmissão está em 0,88, na faixa verde, o que indica controle. A capital totaliza 158.533 casos e 3.708 mortes.

Nas vésperas da reunião do comitê, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) cobrou a reabertura do comércio, após a divulgação dos últimos boletins epidemiológicos sobre a situação da COVID-19 na capital.

A entidade defende que o governo do estado e a prefeitura de Belo Horizonte determinem a reabertura do setor, que está de portas fechadas desde o último dia 6 de março.



