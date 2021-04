Vacinação COVID-19: 578,6 mil não foram tomar a segunda dose em Minas

Vacinação em Belo Horizonte de trabalhadores da saúde com mais de 60 anos (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Um levantamento feito pelo Estado de Minas com base nos dados do vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde indica que 578.660 mineiros já poderiam ter completado o esquema vacinal contra a COVID-19, levando-se em conta o intervalo entre as doses, mas ainda não o fizeram.

O painel com dados da vacinação em Minas aponta que 2,15 milhões de mineiros receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e apenas 727.451 foram imunizados com a segunda dose. Isso significa que faltam completar a imunização 1,42 milhão de mineiros. Uma parcela desse total ainda aguarda o prazo para tomar a segunda dose, mas, como o levantamento demonstrou, 578,6 mil já poderiam ter recebido a segunda dose.

Os números de vacinação no estado são considerados baixos se levarmos em conta a população total do estado, ou seja, 10,89% das pessoas receberam a primeira dose e apenas 3,42% o reforço, de acordo com o painel COVID-19 Brasil. Essa diferença entre o percentual que recebeu a primeira dose e o que recebeu a segunda pode significar um absenteísmo, ou seja, o não comparecimento aos postos de vacinação.

Muitas pessoas ainda não tomaram a segunda dose em razão do intervalo indicado entre uma dose e outra. Para a Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan, o prazo indicado para completar o esquema vacinal é de 28 dias.

Metodologia

Para fazer o levantamento, a reportagem considerou a aplicação da Coronavac, que representa 77,28% das doses envidas a Minas pelo Ministério da Saúde (3,96 milhões das 5,13 milhões de doses recebidas).

Em seguida, identificamos os grupos prioritários que já estão com as datas liberadas para receber a segunda dose: idosos em instituição de longa permanência; indígenas aldeados; pessoas de 80 a 84 anos; de 85 a 89; mais de 90 anos; e trabalhadores da saúde.

Em cada um desses grupos, aplicamos a diferença entre a primeira dose e a segunda dose para saber quantas pessoas ainda faltam para serem completamente imunizadas.

Resultados obtidos

O grupo com maior contingente são os trabalhadores da saúde. Até o momento foram vacinados 47,02% do total de 551.598 que receberam a primeira dose. Entretanto, 292.237 ainda não completaram a imunização, embora já pudessem.

O segundo grupo engloba pessoas de 85 a 89 anos. Nesse grupo, 253.296 receberam a primeira dose, mas 146.684 não receberam a segunda dose, o que equivale a 57,91%. Dos grupos prioritáios o com menor diferença entre a aplicação das duas doses são os indígenas aldeados. Apenas 1.291 ainda não receberam a segunda dose, o que representa 18,11% do total.

A reportagem solicitou à Secretaria de Estado de Saúde os dados de pessoas em Minas que ainda não receberam a segunda dose. Até o momento não obtivemos resposta.

Em BH, 77,4% dos idosos entre 75 e 79 anos não tomaram a segunda dose

O EM também solicitou a informação à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que enviou uma nota. A SMS informou que a aplicação da segunda dose segue em andamento no município. No último sábado (10/4), cerca de 13,5 mil pessoas de 76 e 75 anos receberam a segunda dose da vacina contra a COVID, o que representa 50% do público. A aplicação da segunda dose para este público segue nesta segunda-feira (12/4).

Ainda há idosos, com idade a partir de 77 anos, recebendo a segunda dose e outros, que foram imunizados com a Oxford, que vão completar o esquema vacinal em maio. Desta forma, ainda não é possível ter dados para cálculo da cobertura vacinal, visto que a imunização prevê aplicação das duas doses.

A nota informou ainda que o registro de aplicação das vacinas é feito no sistema do Ministério da Saúde, cuja estratificação por faixa etária contempla grupos em momentos distintos de vacinação. Além disso, os registros ainda estão sendo atualizados em função da instabilidade do sistema de informações.

Entre os idosos de 75 a 79 anos, por exemplo, a cobertura vacinal da segunda dose está em 22,6%, ou seja 77,4% ainda não tomaram a segunda dose. "A vacinação ainda está em andamento, portanto, o dado ainda não pode ser considerado como indicador de absenteísmo", afirmou a SMS.

A secretaria ainda afirmou que, para garantir que a população complete o esquema vacinal, a prefeitura, por meio das equipes de saúde, tem reforçado as orientações e feito contato com as famílias, para alertar sobre a data da vacinação.

