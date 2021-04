Corrida para controlar pandemia

Na última quarta-feira (7/4), o Brasil bateu a marca de 10% da população total vacinada. Índice está muito aquém do previsto inicialmente (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 3/2/21)

Até as 14h30 de ontem (10/4), o Brasil contabilizou 26.417.800 pessoas que haviam recebido a vacina contra a COVID-19. Dessas, 20.413.724 receberam a primeira dose e 6.004.076 milhões a segunda aplicação.



controlar a pandemia em até um ano.

Mas uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com o Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), mostra que o Brasil precisa vacinar 2 milhões de pessoas por dia para em até um ano.





A pesquisa, que foi publicada em fevereiro, indicou que se a taxa de vacinados por dia for mantida, baseando-se em dados do Ministério da Saúde, levaria mais de dois anos para que 70% da população fosse vacinada.



Em 21 de março, a pasta federal liberou estados e municípios a utilizarem todas as doses, sem precisar reservar imunizantes para a segunda aplicação, tendo em vista que a Fiocruz e o Instituto Butantan fariam as entregas em tempo hábil.





A medida foi tomada para acelerar a vacinação no Brasil. No entanto, foram poucas as vezes que o país conseguiu ultrapassar a marca de 1 milhão de doses aplicadas em 24 horas. Em 1º de abril, foi a primeira vez que a ordem citada foi rompida, ao ter 963.429 pessoas vacinadas com a primeira dose dos imunizantes e outras 131.933 com a segunda, totalizando 1.095.362 vacinas aplicadas em um dia.



O quantitativo de 1 milhão por dia foi uma promessa de Marcelo Queiroga, mas ainda está aquém do número necessário para controlar a pandemia em até um ano, se levada em conta a pesquisa da UFJF.