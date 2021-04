PF prende foragida espanhola no aeroporto de Confins

Uma mulherforagida de 43 anos foi presa na manhã deste sábado (10/4) no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana. Ela é procurada na Itália, onde foi condenada por participar dea um idoso, em Gênova, no norte da Itália. Ela era procurada pela Interpol desde 2019.

Foragida foi presa no saguão do aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins

O crime ocorreu em 2009. Na ocasião, a vítima levou socos, pontapés e golpes de taco de beisebol, desferidos pela mulher e por seus comparsas. Pelo crime, ela foi condenada a 12 anos e 8 meses de prisão pela Justiça italiana, mas conseguiu fugir e estava no Brasil desde 2018.

Segundo a, ela vivia em um condomínio em Lagoa Santa, na Região Metropolitana, com os dois filhos, que estavam presentes no momento da detenção. Ela se preparava para embarcar, mas o destino não foi revelado. Ainda de acordo com a PF, ela já era monitorada há meses pela corporação.