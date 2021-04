Saga na internação da mãe

''É muita ansiedade, angústia%u2026 e aqui é um centro especializado em coronavírus, então a gente vê isso toda hora, gente chegando bem, outras mal, algumas transferidas intubadas. Muito difícil'' - Miriam Eliane, empregada doméstica (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Um olhar desolado para uma unidade de pronto-atendimento (UPA) por causa da COVID-19. Foi com essa cena que a reportagem do Estado de Minas se deparou na manhã de ontem na UPA Centro-Sul, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. E isso era apenas um momento de uma “maratona” vivida por Miriam Eliane.





A empregada doméstica de 44 anos aguardava havia duas horas informações sobre a mãe, internada devido a complicações causadas pelo novo coronavírus. “É muito angustiante, e eles não falam nada, não passam nada. Eu até entendo, mas desde esta madrugada não sei nada da minha mãe”, começou a dizer Miriam.





Ela recapitulou a situação e disse que tudo começou às 14h de quinta-feira, quando a mãe – Maria Eliane, de 76 – começou a sentir forte dor de cabeça, além de ter perdido o paladar. Miriam foi dispensada do trabalho para cuidar da mãe, que não mora com ela, apesar de serem vizinhas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital mineira.“Logo fui dispensada do trabalho para ficar com minha mãe, mas foi um absurdo. Para ter certeza se ela estava com COVID, precisamos pagar um teste. E o pior, a gente pagou um de farmácia, e o centro não reconhecia a validade. Isso é mais absurdo ainda”, contou.





Em um primeiro momento, Maria Eliane foi internada no Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, na Serra. Mas a paciente apresentou certa piora, e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para transferir transferi-la para a UPA Centro-Sul.





O veículo chegou com rapidez? A empregada doméstica responde: “O Samu demorou muito, e enquanto isso a gente não podia fazer nada, só esperar lá mesmo. Ficava olhando, mas nada, até que a ambulância chegou por volta das 19h. Ou seja, muitas horas de espera, difícil demais”, afirmou.





Miriam, assim, foi à UPA Centro-Sul para nova espera. A angústia entrou pela madrugada e durou até as 2h de ontem. “Disseram que ela já estava estável, bem melhor. Antes, ela estava fraca, e falaram que não mais”. Depois disso, Miriam foi para casa somente para um breve descanso e higienização para voltar, às 9h de ontem, para a saga instaurada pela COVID-19. “É muita ansiedade, angústia… e aqui é um centro especializado em coronavírus, então a gente vê isso toda hora, gente chegando bem, outras mal, algumas transferidas intubadas. Muito difícil.”





Após conversar com a reportagem, Miriam conseguiu um novo retorno dos médicos, por volta das 11h30. A mãe agora seria transferida para o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, Região do Barreiro, considerado referência no atendimento à COVID-19. Ela também foi informada de que o quadro da mãe é estável, mas novamente seria necessário aguardar a disponibilidade de ambulância do Samu.





“A gente fica mais tranquila, né? A gente ainda segue de olho, não tem jeito, segue um pouco grave. E olha que minha mãe chegou a tomar a primeira dose da vacina. Esperamos que ela se recupere logo e consiga tomar a segunda, daqui a 10 dias, para que a gente fique mais tranquila”, afirmou.