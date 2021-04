Idosos de 65 anos e profissonais da saúde acima de 50 são vacinados em BH

Vacinação dos grupos prioritários dá continuidade à programação da PBH para essa semana (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) imunização contra a COVID-19 de Belo Horizonte. Idosos de 65 anos e profissionais de saúde acima dos 50 anos são vacinados hoje na capital mineira. A manhã desta quarta-feira (07/04) começou com filas de veículos e grande movimentação nos pontos decontra adede 65 anos eacima dos 50 anos são vacinados hoje na capital mineira.









imunização para o grupo, que começa nesta quarta, é prevista para ser finalizada no próximo dia, ou seja, na quinta-feira (08/04). Para pessoas de 65 anos completos até o dia 30 de abril, a PBH disponibilizou mais de 150 centros de saúde para vacinação , das 7h30 às 16h30, e quatro postos drive-thru, das 8h às 16h30. Apara o grupo, que começa nesta quarta, é prevista para ser finalizada no próximo dia, ou seja, na quinta-feira (08/04).





O idoso deve levar documento de identidade e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde Municipal recomenda a presença de apenas um acompanhante por pessoa.





Simultaneamente a dos idosos, a vacinação dos trabalhadores da saúde com idade acima de 50 anos também ocorre nesta quarta-feira (07/4), e com intenso movimento. Em registros feitos pela reportagem do Estado de Minas, uma extensa fila de veículos foi encontrada no posto drive-thru do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Funcionários, Região Centro-Sul.

De acordo com a prefeitura, os postos drive-thrus localizados na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto) e no Minas Shopping (doca 3, Avenida Cristiano Machado, 4.000 - União) também foram designados para vacinar os profissionais.





A imunização dos trabalhadores da saúde ocorre apenas para aqueles que fizeram o cadastro no site da prefeitura de BH até a última quinta-feira (01/04). O profissional não pode ter apresentado sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias nem ter tomado qualquer outra vacina no mesmo período.





A lista de documentos necessários para o grupo é um pouco mais longa que da faixa etária de 65 anos. Entre os comprovantes necessários, a prefeitura pede que o trabalhador leve documento de identificação com foto, registro no conselho profissional e documento que comprove a veiculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte. Toda documentação necessária pode ser conferida no portal da PBH