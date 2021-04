Rotina de fila na Farmácia

Pessoas enfrentam aglomeração em BH na busca por medicamentos distribuídos pelo governo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Uma cena que virou rotina em Belo Horizonte, em plena pandemia: a enorme fila que se forma na calçada da Avenida do Contorno, no Bairro Gutierrez. São centenas de pessoas que se aglomeram para conseguir medicamentos na Farmácia de Minas. Ontem pela manhã não foi diferente, com o agravante de que não havia distanciamento entre as pessoas e muitos estavam sem máscara.





A Farmácia de Minas distribui medicamentos básicos (atenção primária à saúde), estratégicos (utilizados contra doenças que são problemas de saúde pública), e os do chamado Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que contempla medicamentos para doenças raras, de baixa prevalência ou uso crônico prolongado, que costumam ser de alto custo.





Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) a fila gerada é pela necessidade do distanciamento e controle de entrada no interior da unidade. Apesar de não ser a primeira vez que o prolema ocorre, a SES garante que “para maior segurança sanitária dos usuários, há, no interior da Farmácia, demarcação no piso e nas cadeiras que podem ser utilizadas para manutenção do distanciamento necessário".





A reportagem do Estado de Minas flagrou as grandes filas na farmácia em diversas ocasiões. Em fevereiro, alguns usuários foram entrevistados e reclamaram da demora no atendimento e falta de medicamentos. No mês seguinte, em março, uma nova fila se formou pela calçada e diversas pessoas foram vistas utilizando a máscara no queixo, sem cobrir corretamente a boca e o nariz.





Segundo a Secretária da Saúde, o atendimento ocorre das 7h às 18h e os usuários podem agendar um horário, o que ajuda a reduzir a aglomeração e contribui para uma distribuição mais eficaz dos medicamentos. Entretanto, as pessoas fora do dia e horário agendados também são atendidas. Segundo a SES, como medida auxiliar, desde fevereiro a Farmácia está distribuindo alguns itens por período ampliado de dois meses: “A dispensação de alguns itens por período ampliado de dois meses de tratamento. Desta forma, foram selecionados medicamentos cuja responsabilidade de aquisição é do Estado e não exigem condições especiais de armazenamento refrigerado”.





Em nota divulgada ontem, a Secretaria de Saúde diz que “desde fevereiro, como mais uma medida implementada para melhorar o atendimento ao público, reduzindo o número de pessoas na Unidade Regional de Belo Horizonte, está sendo feita a dispensação (distribuição) de alguns itens por período ampliado de dois meses de tratamento”.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra





Enquanto isso/

Farmacêuticas são multadas por preços





A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) multou empresas do setor farmacêutico em R$ 15,2 milhões por aumentarem o valor de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes da COVID-19 acima do autorizado no país. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que exerce a secretaria-executiva do comitê, 139 processos de sanção e 64 multas de sobrepreço foram aplicados de julho de 2020 a março deste ano. Ao todo, 73 ofícios foram enviados a fabricantes de medicamentos utilizados na intubação de pacientes. O País enfrenta escassez de medicamentos para esse tipo de procedimento, com relatos de estoques baixos e até insuficientes, além de sobrepreço. Segundo a Anvisa, a câmara realiza monitoramento e fiscalização de preços desde julho.