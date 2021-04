Aberta corrida pelas vagas nas federais

Estudantes chegando para provas do Enem em BH: notas serão referência para o Sisu, cujas inscrições serão até sexta-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press %u2013 24/2/21)



Estudantes que fizeram o Enem 2020 já começaram a se cadastrar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona candidatos para ingresso nas universidades públicas do país a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgadas em 29 de março. As inscrições vão até as 23h59 da sexta-feira. Todo o processo ocorrerá no site do Sisu (https://sisu.mec.gov.br), e o resultado será divulgado a partir de 13 de abril.

O Sisu, criado pelo Ministério da Educação (MEC), também deve suprir a lacuna deixada pela primeira edição do Prouni, que concede bolsas em universidades privadas, e do Fies, programa de financiamento estudantil. Com o adiamento do Enem 2020 por causa do coronavírus, os estudantes perderam a chance de se cadastrar nos outros dois programas nacionais de ingresso ao ensino superior, suspensos no primeiro semestre deste ano. Novas edições, no entanto, já foram confirmadas pelo MEC.

Ainda que menos afetado pela postergação da prova, o Sistema de Seleção Unificado também sofreu impactos. Como reflexo, algumas universidades ficaram de fora do sistema de seleção e, neste ano 110 instituições estão cadastradas para a oferta de vagas.

Para se inscrever no Sisu, o estudante precisa ter feito o último Enem e ter obtido nota maior que zero na redação. Não podem participar estudantes chamados de "treineiros", aqueles que ainda estejam cursando ou não tenham concluído o ensino médio.

O processo seletivo do Sisu ocorre duas vezes ao ano com chancelamento para universidades públicas do Brasil. Com uma única inscrição, os candidatos podem escolher duas opções de curso em instituições federais de todo o país. Os estudantes são selecionados de acordo com a nota do Enem, que leva em conta o número de vagas de cada curso, nota de corte, a modalidade e a concorrência.

As instituições de ensino podem também adotar notas mínimas e pesos diferentes para as quatro áreas de conhecimento do Enem – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática.

REFERÊNCIA Para auxiliar no monitoramento da própria inscrição, o estudante pode usar como referência a nota de corte do curso desejado – menor nota para ficar entre os candidatos potencialmente selecionados. Ela é calculada uma vez por dia pelo Sisu e será informada pelo sistema a partir de hoje, segundo dia de inscrição.

Para conferir as notas de corte, o candidato pode acessar o site do Sisu ou checar o resultado das edições passadas para ter um parâmetro. Alguns estudantes usam tipos de simulador do Sisu para estimar suas notas e calcular o desempenho.