Com funerárias no limite, Contagem muda estrutura para armazenar corpos

Uma empresa especializada foi contratada para fazer a remoção e acondicionamento dos corpos, evitando, assim, que permaneçam nas unidades da rede pública de saúde. Cada vítima fica, no máximo, até 24 horas na câmara fria. A estrutura foi montada para desafogar o sistema funerário da cidade.





“Cada unidade de saúde tem necrotérios que cabem duas ou três pessoas. A demanda está maior e não podemos deixar essas vítimas ao relento ou em qualquer lugar. São pessoas que têm histórias, famílias e merecem ser respeitadas. Este novo espaço respeita todas as medidas sanitárias, para abrigar caminhões com refrigeração que conservam os corpos até o enterro, enquanto os cartórios e funerárias estiverem sobrecarregados”, disse a prefeita Marília Campos (PT).





Ainda segundo a prefeitura, 50 vítimas da COVID-19 já passaram pela antiga UPA JK e pela nova estrutura, no Bairro Beatriz. O Executivo municipal também ressaltou que o transporte de corpos “é realizado por veículos apropriados e com segurança sanitária”.





Na última sexta-feira (02/04), o Estado de Minas mostrou a situação na antiga UPA JK. Na ocasião, a prefeitura assegurou que o procedimento adotado pela empresa ao acondicionar corpos na estrutura "não representa nenhum risco de contaminação para a população nem ambiental".

Com o sistema funerário e os necrotérios dos centros de saúde operando no limite,, na Grande BH, tem uma nova estrutura para armazenar corpos de vítimas da. A base montada no antigo prédio daJK, no Bairro Eldorado, foi desativada e transferida para uma área no Bairro Beatriz.