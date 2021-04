Eduardo Bolsonaro compartilha tuíte em que chama Kalil de 'ditadorzinho'

Eduardo Bolsonaro volta a chamar Kalil de 'ditadorzinho' (foto: Reprodução/Redes Sociais/Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou um tuíte neste domingo (4/4) chamando o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) de “ditadorzinho”. O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é contra a decisão do chefe do Executivo municipal de proibir missas e cultos na capital mineira. O deputado federal(PSL-SP) compartilhou um tuíte neste domingo (4/4) chamando o prefeito de Belo Horizonte,(PSD) de “”. O filho 03 do presidente(sem partido) é contra a decisão do chefe do Executivo municipal de proibir missas e cultos na capital mineira.









Em Belo Horizonte, acompanhamos o Plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do Prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) April 3, 2021







Muitos bolsonaristas foram contra a decisão do prefeito de BH, entre eles o deputado federal Junio Amaral (Aliança pelo Brasil). Ele publicou um tuíte dizendo: “Ministro Nunes Marques deu 24h para o boca murcha de BH se explicar sobre sua insubordinação pública. Autorizou também a intervenção da PF sobre qualquer agente municipal que tentar impedir cultos e missas. Quero ver se o ditadorzinho é mesmo o todo poderoso que diz ser”, escreveu. A mensagem foi compartilhada por Eduardo Bolsonaro.





*Via @cabojunioamaral:

Min.Nunes Marques deu 24h para o boca murcha de BH se explicar sobre sua insubordinação pública. Autorizou tb a intervenção da PF sobre qualquer agente municipal q tentar impedir cultos e missas. Quero ver se o ditadorzinho é mesmo o todo poderoso q diz ser pic.twitter.com/FPVHDdx4zj %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) April 4, 2021







Apesar de as palavras serem de outro deputado, Eduardo já usou-as em outras ocasiões contra Kalil . “Parabéns BH, pela reeleição deste belo projeto de ditador, ou melhor, prefeito”, escreveu no Twitter, ao publicar um vídeo com um trecho da entrevista do prefeito no programa Roda Viva.