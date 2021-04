'Fake News': matéria usando a página do Estado de Minas é compartilhada

'Fake News' usa página do Estado de Minas (foto: Reprodução Internet)

Umaanunciando que o governadorliberou ade bebidaem todo o estado, a partir desta quinta-feira (1º/04) está circulando nas redes sociais no Sul de Minas. A '' usou a fonte e a página do Jornal

Postes com a matéria, usando a fonte e a página do Jornal, foram compartilhados nas redes sociais no Sul de Minas. O print mostra a foto do Zema com a notícia: 'Governador Romeu Zema libera comércio de bebidas alcoólicas em supermercados e similares a partir desta quinta-feira Santa em todas as regiões do Estado'.

Notícia falsa foi compartilhada no Sul de Minas (foto: Reprodução Internet)

esclarece que a matéria é falsa e a informação que procede é que o governo de Minas Gerais anunciou, nessa quarta-feira (31/3), a prorrogação da 'onda roxa' em 815 das 853 cidades do estado até 11 de abril. Antes, a medida, que estabelece normas mais restritivas à circulação de pessoas com o objetivo de conter oda COVID-19, valia até o dia 4.

Além disso, o Estado de Minas repudia qualquer tipo de ‘Fake News’ compartilhada nas redes sociais.