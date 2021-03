Vara de Execuções em Contagem doa 461 celulares a estudantes carentes de BH

Em nota publicada no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o juiz Wagner Cavalieri disse que a iniciativa do projeto partiu de informações da imprensa "há algumas semanas tomei conhecimento, pela imprensa, de que as instituições de ensino de Belo Horizonte estavam enfrentando dificuldade de inclusão dos alunos carentes, que não estavam conseguindo participar das aulas on-line por falta de equipamentos de acesso à internet. Me veio então a ideia de doar a esses estudantes os aparelhos confiscados na Nelson Hungria, que antes eram destinados à destruição", explicou o Juiz.A partir da ideia do projeto, o Juiz comunicou à equipe da (VEC) e prontamente todos os servidores se disponibilizaram a. Os trabalhos começaram pela triagem e limpeza inicial dos celulares, que foram feitos fora do horário de expediente dos servidores. Foram feitas também cotações no mercado para conseguir uma empresa que fizesse os reparos necessários em alguns aparelhos e a formatação de todos os celulares, pois não poderiam sercontendo mensagens, imagens ou contatos.Segundo Cavalieri, os serviços daque fez os reparos nos aparelhos foi custeado com verbas de processos penais da Vara de Execuções Criminais da comarca, que foi uma iniciativa aprovada pelo Ministério Público e contou com odo Conselho da Comunidade de Contagem.Os celulares para doação foram entregues pelo Juiz Wagner Cavalieri aoda Secretaria de Educação de Belo Horizonte, Ricardo Guimarães, na última sexta-feira (26/03) no Fórum de Contagem.Segundo a Secretaria Municipal de Educação de BH, a taxa de estudantes com mais dificuldades de conectividade são estimados em torno de 30%. Foram doados 461 aparelhos, que serão distribuídos acom idades de 11 a 14 anos, por terem mais maturidade parado equipamento e por serem prioridade do Programa Meta BH A subsecretária de gestão da Secretaria de Educação Natália Araújo ressaltou agradecendo ao Juiz. "Nós, da Secretaria de educação de Belo Horizonte, agradecemos a sensibilidade do Judiciário mineiro, representado por seuWagner Cavalieri. É tempo de fraternidade e de entendermos que a dor e a necessidade de um é também de todos. Odeste grande padrinho da educação, que extrapolou suas atividades institucionais e viu além, demonstra seu espírito humanitário."O Juiz informou em entrevista, que encaminhará o projeto para o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJMG, do qual ele também faz parte, para que sejase a iniciativa tem possibilidade de ser replicada para outras comarcas de Minas Gerais.