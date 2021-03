Homem morre soterrado após queda de barranco em Contagem

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência na Avenida Virginia Graciosi Pacelli, em Contagem (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um homem morreusoterrado na manhã desta terça-feira em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de, um barranco cedeu sobre duas vítimas na Avenida Virginia Graciosi Pacelli, no Bairro Linda Vista.Para acesso a elas, foi preciso usar uma. Uma pessoa morreu e a outra ficou ferida.As identidades das vítimas não foram reveladas. Estiveram no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil de Contagem, Polícia Militar e Polícia Civil.A reportagem entrou em contado com a prefeitura da cidade para esclarecer a dinâmica do acidente e aguarda um retorno.