Menina de 6 anos desaparece em Santa Luzia; bombeiros fazem buscas em mata

Bombeiros foram chamados na Rua Costa Rica, no Bairro Industrial Americano (foto: Google Street View/ Reprodução)

O Corpo de Bombeiros busca, na tarde desta segunda-feira (29/03), umade 6 anos queem Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a corporação, a menina, Alexia Bianca Castro Gandra, sumiu por volta das 12h. A criança é branca, tem cabelos cacheados loiros e veste blusa branca e calça verde.A família mora perto de uma fazenda onde tem uma mata extensa, no Bairro Industrial Americano.Por volta das 17h, bombeiros procuravam pela menina por terra e também com o apoio aéreo do helicóptero Arcanjo.Caso tenha qualquer informação, ligue para o número 0800 2828 197 ou para o 190.