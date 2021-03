COVID-19: Campo Belo endurece as medidas de prevenção e adota a Lei Seca

Campo Belo endurece medidas para evitar aglomerações na cidade (foto: Portal Voz/divulgação)

A Prefeitura deno Sul de Minas, decidiuainda mais as medidas dee adotou ana cidade. A venda de bebida alcoólica está proibida a partir deste domingo (28/3) e segue até o dia 4 de abril, durante o feriado prolongado

De acordo com a prefeitura, a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas estão proibidos em qualquer horário e em qualquer estabelecimento comercial, inclusive essenciais, mesmo para entrega via delivery. “Os estabelecimentos deverão retirar os produtos das prateleiras ou isolar para que o público não tenha acesso”, afirma prefeitura.

Lei Seca começa neste domingo (28/3) em Campo Belo (foto: Reprodução Facebook)

A nova medida é para evitar aglomerações durante o feriado prologando, que começa nesta segunda-feira (29/3) na cidade. A administração municipal também colocou barreiras sanitárias para impedir a entrada de turistas

“A medida foi necessária para evitar festas clandestinas com aglomerações. A prefeitura tem recebido diversas denúncias nesse sentido e o nosso hospital, a Santa Casa de Campo Belo, não suporta mais”, afirma o prefeito, Alisson de Assis Carvalho.

O novo decreto publicado só altera a questão da venda de bebida alcoólica, as demais medidas seguem as mesmas. Apenas os serviços essências podem funcionar no período das 5h às 18h. As lanchonetes, restaurante e padarias podem atender no sistema delivery ou retirada no balcão, das 5h às 20h. Postos de combustíveis, farmácias e drogarias seguem das 5h às 21h.

Campo Belo tem 3.233 pessoas infectadas pela COVID-19, sendo 76 mortes confirmadas pelo novo coronavírus.