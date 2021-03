Celebrações da semana santa começam neste domingo (28) no modo virtual

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebrará a eucaristia na Catedral Cristo Rei por meio virtual (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO )

ROTEIRO

ADVENTISTAS

SERVIÇO

As cerimônias dacomeçam no domingo (28), com a tradicional bênção dos ramos, e, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, serão realizadas de formaNa Arquidiocese de Belo Horizonte, às celebrações na Catedral Cristo Rei e no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, terão transmissão por emissoras de TV católicas, rádio e redes sociais.Na manhã do Domingo de Ramos (28, às 10h30), o arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),, celebra a eucaristia na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, com transmissão pela TV Horizonte (canal 30), em sinal aberto, e redes sociais.À tarde, a missa será celebrada pelo arcebispo no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, às 15h, com transmissão pela TV Horizonte (canal 30, em sinal aberto), TV Canção Nova, Rádio América e rede social Mãe Piedade (link: https://www.youtube.com/channel/UCubG0fvUPiz5K4WwjZzkeiQ).Em nota, ainforma que, em razão do agravamento da pandemia, e com a necessidade de as pessoas permanecerem o maior tempo possível dentro de casa, o convite é para que os fiéis acompanhem as celebrações pelos meios de comunicação.O Vicariato para Ação Pastoral da Arquidiocese de BH disponibilizou o roteiro para celebrar em casa o Domingo da memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Link: https://arquidiocesebh.org.br/noticias/roteiro-celebrativo-domingo-de-ramos-2/No Domingo de Ramos, os católicos se recordam da chegada de Jesus a Jerusalém. Uma multidão, para homenageá-lo, cobriu com folhas e ramos o caminho percorrido por Jesus. Muitos o saudavam agitando ramos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ocorre uma semana antes de sua paixão e morte.Começa no sábado (27), às 19h, a celebração da semana santa na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Belo Horizonte. Na capital e região metropolitana, cerca de 22 mil adventistas aguardam o início das celebrações.Em tempos de pandemia da COVID-19, a tecnologia permitirá que a comunhão dos fiéis ocorra em casa. A mesma programação realizada na capital também será transmitida ao Norte de Minas, para cerca de 9 mil fiéis, em 128 municípios.Em nota, a Igreja Adventista informa que toda a estrutura de transmissão está montada no Escritório Adventista, localizado no bairro Jardim Atlântico, em BH.O presidente da Igreja Adventista em BH, pastor José Marcos de Oliveira diz que, neste momento de pandemia, em que não se pode reunir presencialmente, o desejo está em querer manter o contato com os fiéis, virtualmente, ajudando na saúde emocional e espiritual. "Passamos por um momento difícil e acreditamos que a fé pode ser uma aliada no processo de cura e alívio de sofrimento”.Para se evitarem aglomerações no próprio estúdio de transmissão, o pastor e os cantores convidados estarão on-line, diretamente de São Paulo (SP) e Brasília (DF). Haverá ainda intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para que surdos adventistas se mantenham em comunhão.Data: 27 a 3 de abrilHorários:Dia 27 - Das 9h às 11h e das 19h40 às 21hDe 28 de março a 2 de abril - das 19h40 às 21hDia 3 de abril- das 9h às 11hLocal: Youtube e Facebook Adventistas